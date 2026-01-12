El feo de Kiko Rivera hacia su expareja en un evento: "Durante muchos años han tenido una relación pésima"

"Enamorado, bien y a gusto", decía Kiko Rivera que es actualmente su estado de ánimo. Su recientemente publicado noviazgo con la bailarina Lola García es la fuente de esta felicidad que manifiesta públicamente el hijo de Isabel Pantoja.

Kiko aseguraba que uno no se acostumbra del todo al interés mediático y que trata de llevar "una vida normal y corriente". También respondía sin miramientos a su relación con el nuevo novio de su exmujer y madre de sus hijos, Irene Rosales, después de la tan comentada fotografía de un abrazo entre ambos: "Lo mejor para nuestros hijos es que vean que sus padres tienen ese cariño, esa cordialidad, y así vamos a seguir".

Una cordialidad que parecía desvanecerse pocos segundos después de esas declaraciones según algunos, un malentendido fruto de la confusión para otros. A escasos metros, en el mismo phtocall, se encontraba precisamente otra de las ex del hijo de La Pantoja, Jessica Bueno, y al pasar él por detrás, la prensa proponía que ambos se tomaran una fotografía juntos. Ella le llamó varias veces : "¡Kiko! ¡Kiko!".

Sin embargo él hizo amago de girarse pero continuó avanzando hasta desaparecer al final del pasillo: "Kiko, como que no oye, se gira y le da la espalda. A mi me parece un gesto feísimo", decía Gema López.

Cristóbal Soria, amigo del protagonista, defendía a Kiko Rivera y se mostraba convencido de "que no se enteraba (…) porque si la ve, te puedo asegurar yo que la saluda". Esta teoría era la que el mismo Kiko habría mantenido después de ser consciente del revuelo generado, según relataba la periodista Lorena Vázquez: "La explicación oficial es que no vio en ningún momento a Jessica Bueno. A mi me cuesta creerlo (…) Durante muchos años han tenido una relación pésima".

