Garamendi se desvincula del presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, que llama "memos" a los jóvenes por coger bajas "porque les ha dejado la novia"

Las palabras recientes de Ángel Nicolás, presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, han encendido la mecha y despertado la polémica. Y es que, este martes, llamaba "memos" a los jóvenes por solicitar bajas por problemas de salud mental "porque les ha dejado la novia". "Así te das cuenta de que tenemos una población joven que no es comparable a la nuestra", remataba.

Unas palabras expresadas durante una jornada contra el absentismo laboral organizada por la CEOE. Por ese motivo, en 'Espejo Público' hemos conectado con su presidente, Antonio Garamendi, quien ha mostrado su desacuerdo total con Nicolás. "La línea de la patronal no va en ese sentido", remarcaba.

"Estoy de acuerdo con los sanitarios que están en las calles"

Garamendi, por su lado, prefiere dirigir la mirada hacia la sanidad pública. "Soy el presidente de la patronal pero estoy de acuerdo con los que están en la calle". De este modo, reclamaba un sistema sanitario "más robusto para que la gente se cure".

Bajando la realidad que vive el país a su discurso, Garamendi asegura que "se han disparado las bajas por salud mental en España y en más países desde el Covid-19". Es por ello que insiste en poner la Sanidad en el foco: "mientras esto no se arregle no me hagan pagar a mí la broma de 17 mil millones de euros".

Estas palabras se deben a que, tal y como apunta, esa es la cantidad que pagan las empresas, que asumen los costes de las bajas desde el cuarto al decimocuarto día y a partir del año.

"Esto es una llamada a la atención para hablar un gran problema del país"

Un motivo por el que el presidente de la CEOE solicita que "la Seguridad Social asuma el coste íntegro de las bajas durante los primeros 15 días".

"Lo que queremos es que todo esto funcione, no vale decir que lo paguen las empresas y no hacer nada", exponía durante la conexión Garamendi relatando sus intentos en comunicar el problema al Ministerio. Los sindicatos, por otro lado, comentaba que atribuían estas prestaciones a los derechos de los trabajadores, algo con lo que Garamendi se mostraba en desacuerdo.

"Esto es una llamada a la atención para sentarnos a hablar de un problema que tiene España que, después de las pensiones, es de los gastos mas grandes", concluía el presidente de la patronal.

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