¿Fueron suficientes los 15 minutos que el Gobierno dio a las CCAA para declarar la emergencia?

El Gobierno central habría dado solo 15 minutos a las comunidades autónomas para decidir si se acogían al mando único del Estado o si preferían seguir gestionando por su cuenta el apagón que ha obligado a declarar la emergencia nacional en varias regiones. Una situación de máxima tensión que afecta aún hoy a comunidades como Madrid o Extremadura, que siguen en el nivel más alto de alerta. La gestión de esta decisión relámpago ha generado muchas dudas, también dentro del propio ámbito socialista.

Ana Botella, ex secretaria de Estado de Seguridad con Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior, ha sido clara en una entrevista en Espejo Público: "no es normal, ni operativo, tomar una decisión así en tan poco tiempo". Botella destaca que España cuenta con un marco legal suficiente para responder a este tipo de situaciones, pero plantea una duda de fondo: ¿se ha elegido el canal adecuado para gestionar esta crisis? “No es lo habitual que se diga que tiene que haber ese tiempo, porque una emergencia es la comunidad autónoma la que está pidiendo en el momento que considera que no tiene las capacidades suficientes para hacer frente a esa crisis”, explica Botella. “Se acoge a un nivel superior para que el Estado, a través del Gobierno, pueda hacerle frente. Y eso no tiene un tiempo determinado. No conozco precedentes y no creo que sea lo más operativo”.

¿Se hizo lo correcto?

“La cuestión fundamental es si estamos acogiéndonos al mejor sistema para poder gestionarla. Es una emergencia de protección civil, hay una ley del sistema nacional de protección civil. Las comunidades autónomas se acogieron a ese nivel de emergencia. Pero también hay una ley de seguridad nacional y una posible declaración de situación de interés nacional, que depende del presidente del Gobierno y del Consejo de Seguridad Nacional”.

Desde su experiencia, Botella considera que se debería haber optado por activar el mecanismo de gestión de crisis a nivel nacional: “La cuestión es si estábamos en el canal correcto o si lo adecuado era la declaración de interés nacional. En mi humilde opinión, lo correcto hubiera sido declarar la gestión de crisis”. Y lanza un mensaje contundente sobre la responsabilidad última del Estado: “En cuestiones de seguridad, esto no es una competencia de comunidades autónomas. Esto es resolver un problema que nos afecta a todos. El carril es el sistema de seguridad nacional”.

