Causas del apagón eléctrico en España, última hora y reacciones en directo: Beatriz Corredor niega que las renovables fueran la causa del gran apagón

El científico del CSIC Fernando Valladares ya dijo en 2021 que evitar el gran apagón era algo imposible. Valladares explicó en el debate digital de 'Lo Hablamos' de Antena 3 Noticias que ese apagón era algo "inevitable" en un sistema que definió como "complejo" y con una gran demanda de energía. "Tarde o temprano habrá fallos en la cadena de provisión de energía y es mejor estar preparado", apuntaba.

Un día después de que su pronóstico se haya cumplido, Valladares cree que "no hace falta ser muy listo" para saber que eso podía suceder "es cuestión de no cerrar los ojos a una realidad que tenemos delante". Valladares establece cuáles son "las combinaciones que hacen que la probabilidad de que en España hubiera un apagón fuera algo menos baja". "Tenemos que tener en cuenta esos factores porque no va a haber una solución mágica ni única".