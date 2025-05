Fleur Hassan-Nahoum, exalcaldesa de Jerusalén, sobre el Gobierno y Eurovisión: "España no se ha tragado la propaganda yihadista"

La polémica de Eurovisión entre España e Israel ha hecho que RTVE haya pedido formalmente abrir un debate para conocer si el sistema de televoto "es el más adecuado y si los conflictos bélicos lo condicionan". Espejo Público ha hablado con Fleur Hassan-Nahoum, exalcaldesa de Jerusalén, que ha cargado contra la cadena pública, a la que ha atacado, asegurando que están defendiendo una "campaña yihadista" y que es "una cortina de humo de Pedro Sánchez para tapar todo lo que está pasando en España". "Ataca a Israel para esconder todos sus problemas", ha opinado la exalcaldesa horas antes de las declaraciones del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en las que pedía la exclusión de Israel en futuras ediciones del certamen.

¿Música o política?

Fleur ha querido defender a Yuval Raphael, la representante de Israel en Eurovisión 2025, ante los ataques que ha sufrido por parte de algunos fans. "Esta muchacha sobrevivió a una masacre y está España haciendo una propaganda horrorosa contra ella", ha reprochado la ex alcaldesa de Jerusalén. Hassan-Nahoum también ha criticado los intentos de España para que Israel no participase en esta edición del festival y está convencida que lo sucedido con el televoto es la respuesta de los españoles que no se han tragado la campaña yihadista de Hamás". Con respecto a si el resultado de Melody, antepenúltima, tiene algo que ver la polémica con Israel, no ha querido mojarse, pero ha lamentado la politización que está viviendo una competición musical.

Fleur ha asegurado que desde Israel se ha visto con muy malos ojos el mensaje lanzado por Televisión Española. "Demonizáis a un país entero", ha concluido.

