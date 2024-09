Fernando Clavijo reprocha al Gobierno las críticas a su pacto migratorio con el PP: "¿Buscan las fotos de las carpas con niños afinados?"

El presidente de Canarias Fernando Clavijo (Coalición Canaria) cree que el Gobierno de España en vez de buscar soluciones al problema de la migración "está descalificando". Su partido acaba de llegar a un acuerdo con el PP en materia de inmigración. Sobre el PP, lamenta que no solo no pone ningún documento sobre la mesa, sino que ahora cuando consigue el apoyo del PP "también lo critica", señala.

Clavijo no quiere verse envuelto en esta batalla política. Pide que se dé respuesta a Canarias y "a los niñas y niñas que siguen llegando". "El Gobierno canario hace todo lo posible para poder atenderlos de manera digna", explica. Se pregunta que más hará el PP más allá de descalificar este documento para poder llegar a un pacto de Estado. Lo que esperaba es que se hablara de ese documento porque "en ninguno de sus puntos hay nada que sostenga las tesis de la ultraderecha".

"Es un documento para empezar a hablar con el Gobierno de España"

Señala el de Coalición Canaria que si hubieran querido usar el documento como arma de batalla política lo hubiera llevado al Congreso o al Senado. "Es un documento para empezar a hablar con el Gobierno de España y que pueda decir lo que le gusta y no le gusta. Si se acuerdan los términos de la reforma se puede hacer vía decreto ley porque va a ser convalidado y asumido por 14 comunidades autónomas gobernadas por el PP, las otras 5 las gobierna el PSOE. Doy por sentado que podrán dar una respuesta a este fenómeno estructural que es la migración", sostiene.

"A partir del día 16 el mar va a estar en calma y llegarán más pateras"

Sostiene Clavijo que "cada día que pasa van llegando más pateras y menores con sufrimiento". Advierte que a partir del día 16 el mar va a estar más en calma y llegarán más. Los únicos responsables de lo que pase a partir de ahora serán el Gobierno de España. La excusa para no sentarse a hablar del Gobierno es que el PP no quería llegar a un acuerdo. No entiende ahora que el PP haya firmado un documento con 10 puntos, pidan que el Gobierno se siente a hablar sobre ese documento y no se produzca la reunión.

Solo en agosto llegaron 597 menores. Mantiene que desde septiembre a diciembre recibieron 7.397 menores y si se repite la cifra en los últimos meses pueden recibir 7.000 menores que se suman a los casi 6.000 que tienen. "¿Que quieren, buscar las fotos de las carpas con niños afinados?", se pregunta. Explica que a los menores que llegan les dan un trato dentro de la situación de emergencia pero sin poder integrarlo en la sociedad. "Se están vulnerando todos los derechos y tratados internacionales", lamenta.