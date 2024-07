Fernando Clavijo: "Sin acuerdo vamos a seguir vulnerando los derechos de estos niños"

"La situación en Canarias es dramática", así ha comenzado Fernando Clavijo su entrevista esta mañana en el programa Espejo Público. Tras el jarro de agua fría que supuso la votación de la reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso de los Diputados el pasado martes, el presidente de Canarias advierte de que las islas no pueden ni con la situación actual y menos aún con lo que está por venir. "Tanto las organizaciones internacionales como las ONGs nos están advirtiendo de que lo que va a ocurrir en las próximas semanas será muy grande, se espera que lleguen muchas más embarcaciones de las que lo han hecho hasta ahora", ha advertido.

El ejecutivo canario firmó un acuerdo el pasado mes de junio con partidos políticos del archipiélago (excepto VOX), organizaciones no gubernamentales y entidades que trabajan con menores migrantes que llegan a las islas, un documento que llevó al Gobierno Central para que sirviera de apoyo de cara reuniones con los diferentes partidos a nivel nacional. Clavijo se ha quejado de que esos encuentros no se hayan celebrado y critica que el PSOE haya esperado hasta el último minuto para tratar de cerrar acuerdos con Junts o con el Partido Popular para poder reformar la Ley de Extranjería: "Aquí se ha mirado para otro lado, el Gobierno de España no se ha sentado a dialogar".

Para Clavijo la abstención del PP hubiera supuesto un mayor margen para dialogar y negociar. "Ahora la solución pasa por un decreto ley y lo que estamos pidiendo es que nos sentemos a definir los términos para poder dar esperanza a estos niños. El PP tiene un papel importante porque la mayoría de las comunidades están presididas por ellos y necesitamos el apoyo de todos para no tratar a estas personas como si fueran cajas de botellas", indica.

Una de las condiciones que ha puesto el PP es convocar una conferencia de presidentes para lo que de momento no hay respuesta del ejecutivo de Pedro Sánchez, según Clavijo es inexplicable que el Gobierno no lo haga.

Preocupación por la situación actual y por el futuro próximo

"Si no hay acuerdo, no les vamos a poder atender". La situación de Canarias no es nueva, los centros donde se atienden a los menores llevan meses saturados, y si se cumplen las previsiones de ONGs y organismos internacionales en los próximos meses podrían llegar más de 70.000 personas a las costas canarias.

En este sentido el presidente canario asegura que llevan casi un año negociando esta proposición no de ley y aseguró a Lorena García que "parece que entienden que el problema es solo de Canarias y no es así. Este es un problema de España y de Europa porque hoy están llegando a las islas pero mañana pueden hacerlo a cualquier otro punto de nuestro país".

"Canarias está sufriendo la ausencia de Europa y llegará un momento en el que no podamos más. La situación sale adelante gracias a la colaboración de mucha gente, desde Cruz Roja hasta las asociaciones que atienden los centros o incluso la Policía, pero con esta saturación estamos contribuyendo a que se vulneren sus derechos y no queremos seguir siendo cómplices de esta situación", lamenta.

Sobre la relación entre delincuencia e inmigración

Clavijo ha calificado de "impresentables" a los que acusan y generalizan la inmigración y la delincuencia. "Son personas que han huido de la muerte y la misera. Se embarcan sin saber nadar para buscar un futuro mejor y enviar dinero a su familia. Es un mensaje fascista y xenófobo". Terminó diciendo que "estas personas no tienen ni pizca de humanidad". No acaban de entender que son personas frágiles y me parece indeseable y mezquino cómo se les está tratando.

Para concluir su intervención en el espacio Espejo Público aseguró que "a pesar de todo no vamos a tirar la toalla" y quiso dejar una reflexión en el aire: "Tenemos que pensar sobre qué clase de país somos".

