Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

Secretos de vestuario, por Marcos Llorente: Trancas y Barrancas le ponen entre la espada y la pared

Las hormigas han sometido al futbolista a un test con preguntas de todo tipo durante su visita al programa.

Secretos de vestuario, por Marcos Llorente: Trancas y Barrancas le ponen contra la espada y la pared

Publicidad

Marcos Llorente ha pisado el plató de El Hormiguero demostrando la disciplina y la energía que lo caracterizan dentro y fuera del campo. Su entrevista ha dejado una conversación dinámica y muy cercana.

Después de la charla que ha mantenido el invitado con Pablo Motos, Trancas y Barrancas han aprovechado que contaban con la visita de un futbolista sin pelos en la lengua para someterle a un desternillante test.

Imitando la labor de Josep Pedrerol en El Chiringuito, las hormigas le han preguntado a Marcos por el motivo de los vendajes de las manos de futbolistas, quién es el más bromista de su vestuario o incluso qué ropa interior utiliza para jugar. ¡Así ha sido!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Imputación Zapatero.

Tensión entre Toni Bolaño y Elisa Beni por la imputación de Zapatero: "Si quieres que nos enganchemos y tengamos más que palabras me lo dices luego"

Juan Fernández- Miranda

Fernández- Miranda asegura que Zapatero improvisó un viaje a Venezuela: "A raíz de la información de que se está estrechando el cerco"

Toni Bolaño en Espejo Público.

Toni Bolaño reconoce estar "jodido" después de leer el auto que imputa a Zapatero: "El juez Calama no es el juez Peinado"

Seis estrellas de la música se alían con las máscaras en la gran Semifinal de Mask Singer
Esta noche

Seis estrellas de la música se alían con las máscaras en la gran Semifinal de Mask Singer

Secretos de vestuario, por Marcos Llorente: Trancas y Barrancas le ponen contra la espada y la pared
En El Hormiguero

Secretos de vestuario, por Marcos Llorente: Trancas y Barrancas le ponen entre la espada y la pared

Cuca Gamarra en Espejo Público.
ESCÁNDALO ZP

Cuca Gamarra se pronuncia sobre la imputación de Zapatero en Espejo Público

La vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, interviene este miércoles en Espejo Público para valorar la investigación que atribuye al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero presuntos delitos relacionados con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Pedro Alonso y Begoña Vargas
A las 21:45 horas

Hoy, Pedro Alonso y Begoña Vargas serán los protagonistas en El Hormiguero

Los actores estarán en el programa para hablar sobre el lanzamiento de la última temporada de Berlín y la dama de Armiño.

Disfruta de la entrevista completa a Marcos Llorente en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Marcos Llorente en El Hormiguero

Marcos Llorente se pica con el experimento de Marron en El Hormiguero: "Tíralo a lo Panenka"

Marcos Llorente se pica con el experimento de Marron en El Hormiguero: "Tíralo a lo Panenka"

Marcos Llorente insiste en su crítica a la crema solar y cuestiona sus beneficios: "¿Cómo miden eso?"

Marcos Llorente insiste en su crítica a la crema solar y cuestiona sus beneficios: "¿Cómo miden eso?"

Publicidad