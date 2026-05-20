Secretos de vestuario, por Marcos Llorente: Trancas y Barrancas le ponen entre la espada y la pared

Marcos Llorente ha pisado el plató de El Hormiguero demostrando la disciplina y la energía que lo caracterizan dentro y fuera del campo. Su entrevista ha dejado una conversación dinámica y muy cercana.

Después de la charla que ha mantenido el invitado con Pablo Motos, Trancas y Barrancas han aprovechado que contaban con la visita de un futbolista sin pelos en la lengua para someterle a un desternillante test.

Imitando la labor de Josep Pedrerol en El Chiringuito, las hormigas le han preguntado a Marcos por el motivo de los vendajes de las manos de futbolistas, quién es el más bromista de su vestuario o incluso qué ropa interior utiliza para jugar. ¡Así ha sido!

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