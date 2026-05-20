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Seis estrellas de la música se alían con las máscaras en la gran Semifinal de Mask Singer

El penúltimo programa de la edición llega con un doble desenmascaramiento en una noche en la que el plató vibrará con duetos de infarto junto a Pablo López, Abraham Mateo o Melody.

Seis estrellas de la música se alían con las máscaras en la gran Semifinal de Mask Singer

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La gran Semifinal de Mask Singer llega por todo lo alto con una noche de infarto en la que Jirafa, Clavel, Mofeta, Troglodita, Momia y Mejillón se jugarán el pase a la Final acompañados por auténticas estrellas de la música

Los espectadores vibrarán con espectaculares duetos en los que las máscaras cantarán junto a artistas de la talla de Pablo López, Nena Daconte, Melody, Carlos Baute, Rafa Sánchez de La Unión y el flamante ganador de la pasada edición Abraham Mateo

La presión será máxima para los investigadores ya que la Semifinal será implacable y viviremos un doble desenmascaramiento lo que significa que dos personajes tendrán que revelar su identidad obligatoriamente dejando a solo cuatro elegidos en la carrera por la victoria final. ¡Te esperamos esta noche después de El Hormiguero!

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