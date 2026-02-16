Fernández- Miranda, sobre el amigo de Pedro Sánchez y presunto evasor fiscal: "Creó una estructura para eludir el pago de impuestos"

La información apunta directamente a Borja Cabezón, secretario adjunto de Rebeca Torró, que como tal se podría situar en tercera posición de la cadena de mando del PSOE, inmediatamente detrás de Torró, actual secretaria de Organización socialista.

"Le catalogamos de amigo"

La cercanía entre Pedro Sánchez y Cabezón sería tal que, según el periodista Fernández- Miranda, en 'El Confidencial' ubican al secretario adjunto en el círculo de amistades del presidente del Gobierno: "Es una persona muy cercana a Pedro Sánchez, tanto es así, que le catalogamos de amigo".

Juan Fernández- Miranda afirma que desde que Sánchez llegó al palacio de La Moncloa, "ha ido saltando entre distintos puestos, tanto en la administración como en el partido. Nunca le ha faltado el sustento".

Desarrollaba esa información el periodista. Las sucesivas polémicas en el PSOE, que han ido engullendo a los secretarios de Organización, primero Santos Cerdán y después a Francisco Salazar -que no llegó a ostentar el cargo por el escándalo de presunto acoso a una compañera-, han propiciado la escalada de Borja Cabezón en el organigrama del Partido Socialista.

"Él era la persona adecuada, lo que pasa es que el PSOE decide poner a Rebeca Torró por una cuestión de situar a una mujer", afirmaba Fernández- Miranda.

El periodista confirmaba con rotundidad las presuntas actividades legalmente cuestionables de Borja Cabezón: "Creo una estructura societaria, ya en el año 2010, para eludir el pago de impuestos en España".

La fórmula empleada, según Juan Fernández- Miranda, sería a través una 'Agrupación Económica de Interés Europeo', figura que promueve y facilita la colaboración entre sociedades europeas. Esta práctica en particular tiene "ramificaciones en Reino Unido y Costa Rica", e incluiría la participación de testaferros y empresas falsas.

