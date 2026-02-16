Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Crisis PSOE

Fernández- Miranda, sobre el amigo de Pedro Sánchez y presunto evasor fiscal: "Creó una estructura para eludir el pago de impuestos"

El periodista, adjunto al director del medio digital El Confidencial, ha explicado la información publicada por este medio a cerca de los delitos de evasión fiscal cometidos supuestamente por Borja Cabezón, persona del entorno más cercano al presidente del Gobierno y alto cargo del PSOE.

Juan Fernández- Miranda

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

La información apunta directamente a Borja Cabezón, secretario adjunto de Rebeca Torró, que como tal se podría situar en tercera posición de la cadena de mando del PSOE, inmediatamente detrás de Torró, actual secretaria de Organización socialista.

"Le catalogamos de amigo"

La cercanía entre Pedro Sánchez y Cabezón sería tal que, según el periodista Fernández- Miranda, en 'El Confidencial' ubican al secretario adjunto en el círculo de amistades del presidente del Gobierno: "Es una persona muy cercana a Pedro Sánchez, tanto es así, que le catalogamos de amigo".

Juan Fernández- Miranda afirma que desde que Sánchez llegó al palacio de La Moncloa, "ha ido saltando entre distintos puestos, tanto en la administración como en el partido. Nunca le ha faltado el sustento".

Desarrollaba esa información el periodista. Las sucesivas polémicas en el PSOE, que han ido engullendo a los secretarios de Organización, primero Santos Cerdán y después a Francisco Salazar -que no llegó a ostentar el cargo por el escándalo de presunto acoso a una compañera-, han propiciado la escalada de Borja Cabezón en el organigrama del Partido Socialista.

"Él era la persona adecuada, lo que pasa es que el PSOE decide poner a Rebeca Torró por una cuestión de situar a una mujer", afirmaba Fernández- Miranda.

El periodista confirmaba con rotundidad las presuntas actividades legalmente cuestionables de Borja Cabezón: "Creo una estructura societaria, ya en el año 2010, para eludir el pago de impuestos en España".

La fórmula empleada, según Juan Fernández- Miranda, sería a través una 'Agrupación Económica de Interés Europeo', figura que promueve y facilita la colaboración entre sociedades europeas. Esta práctica en particular tiene "ramificaciones en Reino Unido y Costa Rica", e incluiría la participación de testaferros y empresas falsas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Roberto Leal

Roberto Leal: "¿Qué hago si mis hijos me pillan manteniendo relaciones sexuales?"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Juan Fernández- Miranda

Fernández- Miranda, sobre el amigo de Pedro Sánchez y presunto evasor fiscal: "Creó una estructura para eludir el pago de impuestos"

Cándido Méndez en Espejo Público.

Cándido Méndez (UGT): "Me dieron muchos palos por decir que el presidente del Gobierno renunciara a ser secretario general del partido"

vlcsnap-2026-02-16-09h12m34s179

El mensaje de Daniel Illescas a Willy Bárcenas ante su duelo: “No te confíes, voy a por todas”

Hovik Keuchkerian en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, El Hormiguero contará con la visita de Hovik Keuchkerian

Pilar Rubio ante el look de Eduardo Navarrete: “Yo me siento la más drag de todos”
Mejores momentos | Programa 6

Pilar Rubio ante el look de Eduardo Navarrete: “Yo me siento la más drag de todos”

Investigación
Investigación

Precios abusivos en el transporte en casos de emergencia: ¿cuánto han subido tras la tragedia de Adamuz?

La nueva medida del Gobierno pretende terminar con los precios inflados en casos de emergencia de los transportes. Una situación que se ha acrecentado tras el accidente de tren de Adamuz.

Los problemas de Susana Saborido para ir al baño
El miércoles a las 23:00 horas

Los problemas de Susana Saborido para ir al baño: “¿La gente no se estriñe aquí?, porque yo estoy fatal”

La mujer de Joaquín busca ayuda para poder hacer sus necesidades bien en Japón y se pregunta si lo habitantes del país del sol naciente pueden ir bien al baño.

Pilar Rubio se planta antes de las valoraciones: “Yo me declaro en huelga”

Pilar Rubio se planta antes de las valoraciones: “Yo me declaro en huelga”

María José Campanario tras fallar en el último segundo: “Estoy tranquila, he trabajado mucho”

María José Campanario tras fallar en el último segundo: “Estoy tranquila, he trabajado mucho”

El tour de Daniela y Salma por la caravana: “Parece de juguete”

El tour de Daniela y Salma por la caravana: “Parece de juguete”

Publicidad