Hoy, El Hormiguero contará con la visita de Hovik Keuchkerian

El Hormiguero recibe esta noche a HovikKeuchkerian, uno de los intérpretes más intensos y versátiles del panorama audiovisual. El actor visita el programa para hablar de su trayectoria y de los proyectos que marcan su presente profesional.

Durante la entrevista, el invitado compartirá cómo ha sido su evolución desde sus inicios hasta consolidarse como uno de los rostros más reconocibles de la ficción española e internacional. También habrá espacio para conocer su faceta más personal, sus inquietudes creativas y su visión del trabajo actoral en una charla que promete sinceridad y profundidad.

Sobre él:

Hovik Keuchkerian es actor, escritor y exboxeador profesional. A lo largo de los años ha construido una sólida carrera en cine y televisión, destacando por la fuerza de sus interpretaciones y su presencia en pantalla. Su perfil polifacético y su capacidad para abordar personajes complejos lo han convertido en uno de los intérpretes más respetados de su generación.