Mejores momentos | Programa 6

Pilar Rubio se planta antes de las valoraciones: “Yo me declaro en huelga”

La reina de los desafíos se ha preguntado qué puede hacer ante los increíbles desafíos que han protagonizado los concursantes en el sexto programa.

Carmen Pardo
Publicado:

El nivel de cada gala sube y los concursantes de esta temporada lo dan todo en cada programa para conseguir completar sus desafíos.

Desde el comienzo de la noche, los retos han sido de diez, desde la actuación de Eduardo Navarrete en Sweet Charity a la perfección en el tiro con arco de Daniel Illescas. Unos desafíos ante los que los miembros del jurado no saben cómo podrán valorarlo.

Ante esta complicada papeleta, Pilar Rubio se planta de brazos, “todos lo hacen genial, ninguno se merece una mala nota, es imposible de puntuar, yo me declaro en huelga” ha afirmado la miembro del jurado.

