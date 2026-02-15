Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El miércoles a las 23:00 horas

Los problemas de Susana Saborido para ir al baño: “¿La gente no se estriñe aquí?, porque yo estoy fatal”

La mujer de Joaquín busca ayuda para poder hacer sus necesidades bien en Japón y se pregunta si lo habitantes del país del sol naciente pueden ir bien al baño.

Los problemas de Susana Saborido para ir al baño

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Un nuevo problema llega para la familia Sánchez Saborido, Susana ha confesado que no puede ir bien al baño en el viaje y busca ayuda y consejos en Japón.

Los baños termales tampoco son una solución en la que la familia haya podido relajarse bien, “queman como su puñetera madre” ha confesado Susana Saborido al entrar a las aguas”.

Disfruta de la nueva aventura de El capitán en Japón, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

"Vais a flipar": las primeras imágenes de los Sánchez Saborido en su aventura por Japón

"Vais a flipar": las primeras imágenes de Joaquín Sánchez y su familia en su aventura por Japón

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

Investigación

Precios abusivos en el transporte en casos de emergencia: ¿cuánto han subido tras la tragedia de Adamuz?

Los problemas de Susana Saborido para ir al baño

Los problemas de Susana Saborido para ir al baño: “¿La gente no se estriñe aquí?, porque yo estoy fatal”

Pilar Rubio se planta antes de las valoraciones: “Yo me declaro en huelga”

Pilar Rubio se planta antes de las valoraciones: “Yo me declaro en huelga”

María José Campanario tras fallar en el último segundo: “Estoy tranquila, he trabajado mucho”
Contenido extra

María José Campanario tras fallar en el último segundo: “Estoy tranquila, he trabajado mucho”

El tour de Daniela y Salma por la caravana: “Parece de juguete”
Diario de viaje

El tour de Daniela y Salma por la caravana: “Parece de juguete”

"Me cago en el que lo inventó": Juan del Val carga duramente contra los grifos sin sensor
Desternillante

"Me cago en el que lo inventó": Juan del Val carga duramente contra los grifos con sensor

El colaborador ha asegurado que el inventor de este tipo de grifos es "un psicópata".

Los retos a los que se enfrentarán los concursantes en el séptimo programa de El Desafío
Próximos retos | Programa 6

Los retos a los que se enfrentarán los concursantes en el séptimo programa de El Desafío

En el próximo programa recibiremos la visita de Dani Fernández y se vivirá un duelo entre Daniel Illescas y Willy Bárcenas.

Arguiñano, sobre el truco del aceite de Joseba: "Eres como una máquina alemana"

Arguiñano, sobre el truco del aceite de Joseba: "Eres como una máquina alemana"

font

La relación de Xavier y Luis Font, de Locomía, de la tensión al acercamiento para salvar a uno de los hermanos

Teresa madre e hija, concursantes de Atrapa un millón

“Ha sido un poco kamikaze”: estas concursantes ignoran su regla y pierden todo su dinero en Atrapa un millón

Publicidad