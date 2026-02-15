Precios abusivos en el transporte en casos de emergencia: ¿cuánto han subido tras la tragedia de Adamuz?

El grave siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz el mes pasado ha provocado una subida en las tarifas tanto de trenes como de vuelos. Ante este escenario, el Ejecutivo se ha visto obligado a intervenir.

Para hacer frente a este tipo de situaciones excepcionales, el Gobierno ha dado luz verde a un sistema que pone tope a los precios en casos de emergencia. Así, el coste de un servicio o producto no podrá superar el importe más alto que haya registrado durante los 30 días naturales previos.

En Y ahora Sonsoles hemos investigado cuánto han subido los precios tras la tragedia y los resultados son insólitos: ir y volver a Nueva York nos cuesta lo mismo que volar a Oviedo, 413 euros. Por otro lado, un tren ida y vuelta a Málaga sale a 439 euros.

Como estos, cientos de billetes para viajar dentro de España se han disparado. Una situación que el Gobierno trata de controlar con esta nueva medida.