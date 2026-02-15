Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido extra

María José Campanario tras fallar en el último segundo: “Estoy tranquila, he trabajado mucho”

Los concursantes han transmitido sus impresiones tras la sexta gala de El Desafío.

María José Campanario tras fallar en el último segundo: “Estoy tranquila, he trabajado mucho”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Patricia Conde ha contado cómo se ha sentido cuando ha sentido los aplausos tras su angustiosa prueba, “¿cómo que ya?” ha exclamado la presentadora incrédula al pensar que todavía le quedaba una llave por encontrar.

La mala suerte de María José Campanario deja el camino libre a Jessica Goicoechea en su duelo

Para Daniel Illescas el tiro con arco subiendo escaleras le ha ayudado a “tener unas buenas piernas” y ha confesado que ha sido la prueba más difícil de tiro que se ha hecho en El Desafío.

José Yélamo se ha mostrado muy orgulloso por haber superado todas sus marcas en los ensayos, “me he entregado a Juandi y ha funcionado”.

María José Campanario ha querido quedarse con todo el trabajo que ha hecho durante la semana a pesar de haber fallado en el último segundo. Jessica Goicoechea también se muestra satisfecha.

Willy Bárecenas se muestra contento al haber sido cuarto, “doy para lo que doy” ha asegurado el cantante tras las valoraciones del jurado en su reto del balancín.

El agobio de Patricia Conde en la fuga extrema

El increíble baile de Willy Bárcenas sobre un balancín gigante

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

María José Campanario tras fallar en el último segundo: “Estoy tranquila, he trabajado mucho”

María José Campanario tras fallar en el último segundo: “Estoy tranquila, he trabajado mucho”

El tour de Daniela y Salma por la caravana: “Parece de juguete”

El tour de Daniela y Salma por la caravana: “Parece de juguete”

"Me cago en el que lo inventó": Juan del Val carga duramente contra los grifos sin sensor

"Me cago en el que lo inventó": Juan del Val carga duramente contra los grifos con sensor

Los retos a los que se enfrentarán los concursantes en el séptimo programa de El Desafío
Próximos retos | Programa 6

Los retos a los que se enfrentarán los concursantes en el séptimo programa de El Desafío

Arguiñano, sobre el truco del aceite de Joseba: "Eres como una máquina alemana"
¡Infalible!

Arguiñano, sobre el truco del aceite de Joseba: "Eres como una máquina alemana"

font
Repasamos

La relación de Xavier y Luis Font, de Locomía, de la tensión al acercamiento para salvar a uno de los hermanos

Pese a pasar años distanciados y sin apenas hablarse, Xavier y Luis Font vuelven a mantener un vínculo de hermanos. Una reconciliación que se ha dado en uno de los momentos más complicados de Luis, que se vio obligado a vivir en la calle y actuar en el metro.

Teresa madre e hija, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 14 de febrero

“Ha sido un poco kamikaze”: estas concursantes ignoran su regla y pierden todo su dinero en Atrapa un millón

No estaban seguras al 100% y, aun así, han colocado los 250.000 euros en una sola trampilla, encontrando un agridulce final en el concurso.

Teresa madre e hija, concursantes de Atrapa un millón

“Me iba a enfadar mucho”: esta regla de las concursantes evita que madre e hija pierdan más dinero en Atrapa un millón

Teresa madre e hija, concursantes de Atrapa un millón

El aplaudido proyecto que tienen esta madre y su hija para fomentar el cultivo del arándano: “Que no se pierda”

Carla y Paula, concursantes de Atrapa un millónn

“No nos la sabemos”: Carla y Paula confían en su intuición en la ronda final, ¿será suficiente para ganar 25.000 euros?

Publicidad