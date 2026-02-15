María José Campanario tras fallar en el último segundo: “Estoy tranquila, he trabajado mucho”

Patricia Conde ha contado cómo se ha sentido cuando ha sentido los aplausos tras su angustiosa prueba, “¿cómo que ya?” ha exclamado la presentadora incrédula al pensar que todavía le quedaba una llave por encontrar.

Para Daniel Illescas el tiro con arco subiendo escaleras le ha ayudado a “tener unas buenas piernas” y ha confesado que ha sido la prueba más difícil de tiro que se ha hecho en El Desafío.

José Yélamo se ha mostrado muy orgulloso por haber superado todas sus marcas en los ensayos, “me he entregado a Juandi y ha funcionado”.

María José Campanario ha querido quedarse con todo el trabajo que ha hecho durante la semana a pesar de haber fallado en el último segundo. Jessica Goicoechea también se muestra satisfecha.

Willy Bárecenas se muestra contento al haber sido cuarto, “doy para lo que doy” ha asegurado el cantante tras las valoraciones del jurado en su reto del balancín.