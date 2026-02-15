Pilar Rubio ante el look de Eduardo Navarrete: “Yo me siento la más drag de todos”

Eduardo Navarrete es toda una drag queen. El diseñador se ha enfundado un espectacular vestido y tacones de aguja para su reto del musical Sweet Charity.

Pilar Rubio ha elogiado su estilismo, a lo que el concursante de El Desafío le ha respondido, “tú eres un icono”.

La miembro del jurado se ha puesto en pie y ha afirmado que “yo me siento la más drag de todos, de hecho, yo creo que tardo lo mismo en arreglarme que Eduardo Navarrete” ha confesado Pilar Rubio.