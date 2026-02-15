Antena3
Mejores momentos | Programa 6

Pilar Rubio ante el look de Eduardo Navarrete: "Yo me siento la más drag de todos"

La miembro del jurado ha elogiado la transformación de Eduardo Navarrete para protagonizar el musical de Sweet Charity.

Pilar Rubio ante el look de Eduardo Navarrete: “Yo me siento la más drag de todos”

Carmen Pardo
Eduardo Navarrete es toda una drag queen. El diseñador se ha enfundado un espectacular vestido y tacones de aguja para su reto del musical Sweet Charity.

La fantasía de Eduardo Navarrete en el musical de Sweet Charity

Pilar Rubio ha elogiado su estilismo, a lo que el concursante de El Desafío le ha respondido, “tú eres un icono”.

La miembro del jurado se ha puesto en pie y ha afirmado que “yo me siento la más drag de todos, de hecho, yo creo que tardo lo mismo en arreglarme que Eduardo Navarrete” ha confesado Pilar Rubio.

Los retos a los que se enfrentará en el sexto programa de El Desafío

Los retos a los que se enfrentarán los concursantes en el sexto programa de El Desafío

Pilar Rubio ante el look de Eduardo Navarrete: “Yo me siento la más drag de todos”

Pilar Rubio ante el look de Eduardo Navarrete: “Yo me siento la más drag de todos”

