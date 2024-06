Las famosas se levantan contra los retoques estéticos: "Se engaña a las niñas y luego se sufren las consecuencias"

Jedet y Laura Escanes son dos de las celebrities que se han arrepentido públicamente de pincharse ácido hialurónico. Ambas han confesado en un podcast que cuando se pincharon pensaban que los resultados serían provisionales y les dijeron que con el tiempo se iría ese exceso de volumen. Sin embargo, pasado el tiempo sus labios gruesos no han perdido un ápice de su volumen. La actriz Jedet va más allá y advierte que muchas veces en estos tratamientos se engaña a las niñas y que ella misma sufre las consecuencias. Debido a los tratamientos estéticos que se ha realizado cuenta que no puede gesticular demasiado y que si está enfadada la gente lo identifica por la voz pero no por su rostro.

La lista de famosos que se han pasado con los retoques es larga: Donatella Versace, Nicole Kidman, Melanie Griffith o Meg Ryan son algunos de los rostros que han cambiado radicalmente tras los retoques. La psicóloga Conchita Sisí explica que para muchas personas los retoques estéticos son una espiral de la que es difícil salir. El perfil de persona que entra en esta espiral de intervenciones es el de alguien que tiene un autoconcepto muy bajo de sí mismo.

En este sentido, explica la psicóloga que también por las redes sociales influyen negativamente generando una presión estética. Muchas veces quienes se someten a los retoques intentan atajar un estado emocional determinado a través de más operaciones.

Añade la psicóloga que la fuente de refuerzo de este tipo de personas tiene que poder salir de uno mismo sin necesitar un refuerzo social constante. "Así nuca voy a parar, eso no necesito que me lo den las redes. Siempre necesito a alguien que me recuerde que estoy bien porque no lo puedo recordar por mi mismo".

"Nos encontramos con muchos casos de dismorfia corporal"

Miguel de la Peña, cirujano de la clínica Diego de León, cuenta que a su consulta llegan muchas personas que presentan la conocida como dismorfia corporal. Señala que el cirujano cuando opera a alguien le deja su firma. Respecto a los rellenos definitivos, señala que su uso está prohibido porque la cara cambia con el tiempo y el relleno cambia y se desplaza. Además, señala que los ácidos hialurónicos tienen distinta densidad y hay que saber qué tipo de ácido se usa.

Recomienda a los clientes de retoques estéticos que tengan especial cuidado de dónde acuden. "Muchos pacientes cuando les dices que no, acuden a otra consulta esperando que se lo hagan allí. Hay gente que por no tener arrugas con 60 años su cara parece un pez globo", destaca.