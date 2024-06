Muere Demi Angoglia por un paro cardíaco tras someterse a una operación de levantamiento de glúteos

Noticia que sorprende. Una mujer de 26 años, Demi Angoglia, ha muerto por un paro cardíaco tras someterse a una cirugía de levantamiento de glúteos en Turquía. Cuando estaba regresando a su país, comenzó a sentir dolores en el pecho, por lo que decidió ir al médico para consultar qué le estaba ocurriendo, precisa 'TN'.

Decidió ir al hospital en taxi. En el trayecto comenzó a sentirse peor. Es por lo que su marido trató de reanimarle practicándole RCP. Cunado llegó al centro médico, la trasladaron hasta Cuidados Intensivos, donde los profesionales tan solo pudieron confirmar su fallecimiento. Según señalan desde 'The Sun', la cusa de la muerte podría ser una "embolia grasa".

El hermano de la víctima ha hablado y se ha mostrado completamente devastado ante los hechos. Habría dicho que "es trágico lo que pasó. Estamos en shock". Además, reconoció haber advertido, tanto él como su familia, a Demi de que no se sometiera a dicha cirugía. "No sé si ella se recuperó y murió en el hospital. No conocemos todos los detalles". Por el momento, esperan al informe forense.

Influencers

En otras ocasiones ya hemos conocido casos de jóvenes fallecidas debido a operaciones estéticas. Por ejemplo, es el caso de Christina Ashten Gourkani, una modelo e influencer que provocó furor en redes sociales debido a su increíble parecido con Kim Kardashian, murió a los 34 años tras someterse a una operación estética. La 'doble' de la famosa se había operado recientemente para aumentar sus glúteos, pero tras una complicación perdió la vida por un paro cardíaco.

Los familiares Ashten confirmaron su muerte a través de 'GoFundMe', la plataforma que se suele utilizar para recaudar fondos dirigidos a diferentes causas. "En las primeras horas de la mañana, aproximadamente a las 4:31 am del 20/4/2023, nuestra familia recibió una trágica llamada telefónica de un miembro de la familia que estaba gritando frenéticamente y llorando histéricamente al otro lado de la línea... 'Ashten se está muriendo...Ashten se está muriendo...'. Una llamada que muy rápido rompió nuestro mundo y para siempre perseguirá a nuestra familia por el resto de nuestras vidas", se puede leer en el comunicado que han proporcionado los hermanos y padres de la joven.

La familia también señaló que el caso se investigaba como "un homicidio relacionado con un procedimiento médico que dio un giro a peor".

