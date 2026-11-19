Pedro Sánchez ha aprovechado su turno de palabra cuando se ha hablado del accidente de Urda para pedir perdón a las víctimas.

"Si tengo que pedir disculpas a las familias de las víctimas de los accidentes de Urda y Adamuz, por supuesto que se lo pido, es un dolor que me llevaré conmigo. Me hago cargo. Lo que tiene que hacer el Gobierno es estar con las víctimas y decir la verdd. Algo que ustedes no han hecho cuando han gestionado crisis. No lo hicieron con el accidente del Metro de Valencia, ni con el Yak 42, ni lo ha hecho la señora Ayuso con los mayores en las residencias durante la pandemia de la Covid-19. Por lo tanto, lecciones las justas".

Posteriormente ha añadido: "Si hay una lección que extraer de estos accidentes es que necesitamos reforzar los servicios públicos, no recortarlos. Usted como presidente de la Xunta redujo en un 44% el gasto en infraestructuras. El señor Rajoy redujo en un 65% las infraestructuras, tocando en 2018 el mínimo desde 1985. Lo que hemos hecho nosotros ha sido aumentar el presupuesto en mantenimiento e inversión".