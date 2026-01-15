Antena3
Rafa, el jubilado mileurista que consigue ahorrar en Tailandia: "Mi mujer murió de cáncer y me eché a una novia que me dijo que aquí viviría como un marqués"

Cuando su mujer murió de cáncer a Rafa le cambió la vida. Dejó todo en España y se fue a vivir a Tailandia. Un país en el que consigue incluso ahorrar con una pensión de 1.136 euros.

Jubilado en Tailandia.

Laura Simón
Publicado:

Rafa decidió dar un giro a su vida. Estuvo un año pensando dónde irse a pasar su jubilación. Barajaba viajar al norte a lugares como Galicia pero en ese tiempo su mujer murió de cáncer. Conoció a una nueva pareja por internet. La mujer era de Tailandia y le dijo que con lo que estaba cobrando de pensión podría vivir muy cómodamente en el país asiático.

Cuenta Rafa que estuvieron hablando durante algo más de un año y en ese tiempo decidió mudarse con su nueva pareja a probar suerte a Tailandia. Este jubilado cobra una pensión de 1.136 euros. Paga de alquiler 100 euros y su mujer y él comen por 4 euros al día. Con unos gastos tan reducidos consigue incluso ahorrar dinero cada mes.

"Lo único que tengo que hacer es ir cada 3 meses a inmigración"

Puede permanecer todo el año en el país aunque cada 3 meses tiene que ir a inmigración a que le vean la cara y cada año renueva por unos 200 euros. Reconoce que lo único que echa de menos de España son sus hijos y se siente muy integrado en el país. Tanto, que ya está aprendiendo tailandés.

