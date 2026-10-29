"Cualquier día va a haber otra desgracia": el mensaje de la mujer del consejero andaluz 10 minutos antes del accidente

El consejero andaluz de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, confirmaba hoy en nuestro programa que su mujer es una de las supervivientes del trágico accidente ferroviario ocurrido ayer en Urda (Toledo). Asegura que tuvo "mucha suerte", ya que viajaba en uno de los coches más afectados.

Su mujer ya está en casa. Fue atendida en el Hospital de Alcázar de San Juan y ahora se encuentra en Sevilla. Según explica, a pesar de tener una costilla rota y un neumotórax leve, "está bien".

El mensaje de su mujer 10 minutos antes al accidente

Viajaba en uno de los vagones más afectados del AVE, el número 7, en el último asiento. Por eso, cuenta que apenas le impactaron ni butacas ni prácticamente maletas. Muñoz-Atanet nos cuenta que su mujer recuerda que en el momento del accidente se sintió dentro de "una lavadora llena de cables, humo, llantos, gritos y maletas volando". Después, recuerda el silencio y el horror de las escenas que presenció.

Explica que, cuando su mujer cogió el tren, sobre las 8:20 horas, y ya estaba en marcha, le escribió un mensaje: "Los trenes están fatal. Debéis hacer algo con esto porque la situación es tremenda y cualquier día va a haber otro accidente y otra desgracia".Unos diez minutos después, cuenta que recibió una llamada de su mujer. "Hemos descarrialdo", le decía. En ese momento, cuenta, todavía no eran conscientes de la magnitud de lo ocurrido y se movilizaron hasta Urda.

Como consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, ingeniero de caminos y experto en la materia, Muñoz-Atanet apunta a una "concatenación de errores" como posible explicación de este trágico accidente.

"¿Cuántas vidas han salvado estas personas del centro de control?"

"Los sistemas ferroviarios son muy robustos y, para que se produzcan este tipo de situaciones, han tenido que fallar muchísimas cosas antes", matizaba, al tiempo que advertía de que no se puede poner el foco únicamente en el posible fallo humano de quien se encontraba en el centro de control de Adif.

"El del centro de control no debe tomar las riendas con regularidad en el uso de los trenes. Los sistemas de seguridad son automáticos", explicaba, señalando que en situaciones como esta pueden producirse fallos y criticando la dependencia de la intervención de los trabajadores. "¿Cuántas vidas han salvado estas personas del centro de control gracias a su intervención permanente?", resaltaba, cambiando así el punto de vista sobre su papel.

Ante la pérdida de confianza en el sistema ferroviario que están generando los accidentes, el consejero considera que es reversible "si se toman las decisiones adecuadas". "Lo que hay que hacer es mejorar el mantenimiento, porque estamos sometiendo la infraestructura a tres servicios más de los habituales y la inversión no ha crecido", explicaba, en referencia a la incorporación de nuevas compañías que comenzaron a competir con Renfe en 2024. Comenta que, en términos absolutos, la inversión en mantenimiento ha aumentado, pero que, en términos relativos, ha disminuido un 26 %.

"Esto es una suma de problemas que se han producido de forma concatenada y lo que tenemos es un sistema que no funciona", concluía.

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