TALENTO ESPAÑOL
Guitarricadelafuente y Penélope Cruz, nominados a los Premios Gotham de EEUU por La bola negra y La invitación
Los españoles Guitarricadelafuente y Penélope Cruz se cuelan entre las grandes apuestas de los Premios Gotham, donde La bola negra y La invitación suman varias nominaciones.
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Guitarricadelafuente y Penélope Cruz, por su papel en La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, y La invitación, de Olivia Wilde, han sido nominados a los Premios Gotham de Estados Unidos, unos galardones dedicados al cine independiente que celebran este año su 36ª edición el próximo 30 de noviembre.
La organización de los premios ha dado a conocer este martes las nominaciones en su página web. De esta manera, el cantante y actor español competirá en la categoría de intérprete revelación (Breakthrough Performer), mientras que Penélope Cruz optará al premio a la mejor interpretación de reparto (Outstanding Supporting Performance). Ambos figuran entre los 25 intérpretes nominados en las distintas categorías de actuación de estos premios, que han anunciado este martes sus candidaturas.
En la misma categoría que el cantante español están Adia, por Your Mother Your Mother Your Mother; India Amarteifio, por Clarissa; Colas Quignard, por La Gradiva, y Mason Reeves, por Josephine.
Por su parte, Penélope Cruz se medirá con Tom Courtenay, por Queen at Sea; Esmé Creed-Miles, por Sense and Sensibility; Adam Driver, por Paper Tiger; Andrew Garfield, por Artificial; Skyler Gisondo, por Primetime; Sandra Hüller, por Fatherland; Kate O'Flynn, por Tender Loving Care; Tao Okamoto, por All of a Sudden, y Channing Tatum, por Josephine.
La bola negra también opta al Gotham Audience Award, en una lista en la que también figuran Backrooms, de Kane Parsons; The drama, de Kristoffer Borgli; La invitación; Michael, de Antoine Fuqua; Obsession, de Curry Barker; Project Hail Mary, de Phil Lord y Chris Miller; y You Can See Everything, de Nathan Fielder y Lance Oppenheim.
Por su parte, La invitación, dirigida por Olivia Wilde y protagonizada por un reparto encabezado por Seth Rogen, también está nominada a mejor película y mejor guion adaptado (Best Feature y Best Adapted Screenplay), además de la candidatura de Penélope Cruz. Con cuatro nominaciones, se sitúa entre las producciones más destacadas de esta edición.
En total, los Premios Gotham han seleccionado 42 largometrajes y 25 interpretaciones en 11 categorías. Los nominados son elegidos por comités integrados por críticos de cine, periodistas, programadores de festivales y comisarios cinematográficos, mientras que jurados independientes determinarán los ganadores.
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