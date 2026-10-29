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Mejores momentos | 29 de octubre

“¡No has mirado!”: Paula se arriesga en el último momento y Javi aprovecha su error

Paula había logrado reunir 550€ en su marcador. Sin embargo, ha optado por arriesgar y lo ha terminado perdiendo todo, cediéndoselo a su compañero Javi.

Paula se arriesga en el último momento y Javi aprovecha su error

“¡No has mirado!”: Paula se arriesga en el último momento y Javi aprovecha su error

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Borja Tamayo
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El Panel de la Letra Oculta parecía que iba a ser el gran debut de Paula en el programa. Y es que, tirada a tirada, la concursante ha logrado alcanzar un marcador de nada menos que 550€. No obstante, la avaricia ha terminado rompiendo el saco.

Cuando todavía le quedaba una palabra por averiguar, la suerte ha hecho acto de presencia. Ha comprado una vocal a ciegas y ha salido ganando; consciente además que la última consonante que quedaba por decir era la que le iba a llevar a ganar el Supercomodín.

Si bien en un principio estaba convencida de resolver el panel, la tentación planteada por Jorge Fernández le ha hecho cambiar de planes. Una tirada que ha hecho sin mirar, ante las advertencias del presentador, y que ha ido a parar al terrible Pierde turno.

Laura no ha tenido mejor fortuna, cayendo en esta misma casilla gris. Sin embargo, Javi ha ido a por todas y ha atinado al Me lo quedo, robando el dinero de Paula y quedándose el Supercomodín. ¡Vaya giro de guion!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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