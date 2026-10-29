Juan Franco, ingeniero industrial, sobre el accidente: "¿Por qué se da esa circunstancia? Probablemente haya un agujero grave de seguridad"

Un día después del accidente ferroviario de dos trenes en Urda, Toledo, que ha causado la muerte de al menos 68 personas y más de 100 heridos, las incógnitas siguen en el aire y se cuestiona las medidas para garantizar la seguridad en los trenes y vías.

Juan Franco, ingeniero industrial ha respondido a la pregunta de Susanna Griso comentando sobre las medidas para garantizar la seguridad: "Los dos accidentes han sido trágicos pero no tienen nada que ver, puede haber una causa común que tenga que ver con el mantenimiento y la señalización, pero una rotura de cabina no", Juan Franco también ha lanzado una crítica contra las instituciones, "una falta de competencia profesional de la gente que dirige".

"Las explicaciones de lo ocurrido"

Susanna Griso también se ha preguntado en el plató de Espejo Público, cómo nadie puede avisar al ave que 15 minutos después choca contra el Iryo. El ingeniero en respuesta, ha resumido los conceptos de seguridad ferroviaria para dar a entender el problema.

"Hay que entender que la seguridad ferroviaria se controla con un concepto que se llama bloqueo. Eso tiene que garantizar que esto no ocurra". Para poner contexto, Franco explica que antes, los elementos básicos los constituían las personas: "Los jefes de estación hablan por teléfono y dan instrucciones con un banderín para que los trenes salgan, ahí la clave es el factor humano y en los procedimientos ferroviarios se considera que el factor humano es infalible, es una aberración", cuenta el ingeniero.

Posteriormente, explica Franco que los sistemas automáticos son los que prevalecen sobre los humanos y, gracias a estos sistemas se sabe si un tren está dentro de esa vía que, con semáforos de color verde, rojo y amarillo, indican el procedimiento que tomar.

"El bloqueo no contempla parar el tren"

Entre los sistemas de seguridad de las vías, Franco explica que el sistema de seguridad SIL 4, significa que es posible tener un fallo en seguridad, "pero cada mil años o muchos más", ya que, explica que es un sistema que usan también los aviones.

"El bloqueo no contempla parar el tren, parar un tren como sistema de seguridad no está previsto, pero eso no forma parte del bloqueo", explica Franco y se pregunta: "¿Por qué se da esa circunstancia? Probablemente haya un agujero grave de seguridad para que podamos hablar de ello", detalla el ingeniero.

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