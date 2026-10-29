Choque de trenes
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Emiliano García-Page eleva a 69 el número de muertos
Sigue aquí en directo la última hora del choque de trenes en Urda.
Publicidad
¡Cómo es posible! España despierta conmocionada por la tragedia ferroviaria en Urda. A las 8:30 horas de este miércoles el sistema de seguridad LZB, que sólo funciona ya en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, registró una caída que provocó la detención de al menos seis trenes.
Seis minutos después, a las 8:36 horas se dio la autorización al maquinista del AVE de retomar la marcha, que recorrió unos 25 kilómetros hasta las 08:53 h., cuando embistió al Iryo que estaba parado en la vía. El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page ha elevado a 69 el número de fallecidos, aunque esta cifra podría crecer al mover los vagones. Emergencias de Castilla La-Mancha confirman que 107 heridos siguen ingresados en los centros hospitalarios de la región.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha trasladado al lugar del siniestro y ha asegurado que el Ejecutivo va a llegar hasta el final para esclarecer las causas del accidente ferroviario. "Si ha habido negligencias se sabrá y si ha habido fallos en el sistema de seguridad se responderá con total contundencia", ha dicho para reconocer que "no es asumible" para un país como España tener dos accidentes de tren en un mismo año.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tildado de "inexplicable" la decisión que ha tomado el centro de control de Adif en Atocha de ordenar la reanudación de la marcha del AVE de Renfe, cuando el sistema arrojaba un aviso rojo que avisaba de que el tren de Iryo de delante estaba ocupando la vía.
Sobre la persona que dio esa orden el ministro ha informado de que está identificada y sometida a lo que determine la investigación.
La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha dictado una providencia en la que se acuerda la prohibición de acceso a toda persona ajena a la zona del siniestro. Dicha prohibición alcanza 2 kilómetros de la vía de Alta velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos. Además, se prohíbe la retirada de cualquier elemento, así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada. Quiere así la magistrada "esclarecer los hechos y preservar las evidencias, pruebas e indicios".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez estará presente hoy en la reunión del CECOPI en Toledo a donde ha llegado acompañado de Emiliano García-Page y del titular de Transportes Óscar Puente. También estará presente el ministro Marlaska.
Más Noticias
- La conversación de la maquinista del Iryo con el centro de control 5 minutos antes del choque: "Estoy todavía detenida"
- Las incógnitas del accidente de trenes en Urda, Toledo: ¿Por qué no se frenó el AVE y qué falló en el sistema LZB?
- VÍDEO: Recreación con IA del accidente de los trenes AVE e Iryo en Toledo
Sigue aquí en directo la última hora del choque de trenes en Urda.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Asciende a 69 el número de muertos por el choque de trenes
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha informado de que el número de muertos por el accidente de trenes se ha elevado a 69. Además, de las 110 personas ingresadas 60 han sido dadas de alta y 50 permanecen ingresadas con ciertos niveles de preocupación.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Sánchez "Agradecer de todo corazón esa coordinación"
"Agradecer de corazón toda esa coordinación, esa profesionalidad de todos los servidores públicos de las distintas administraciones que sin duda alguna están dando lo mejor de si mismas".
Última hora del accidente de trenes en Urda: "Está todo el Estado volcado en la respuesta"
"Está todo el Estado volcado en la respuesta, en un triple vertiente. En primer lugar de respuesta ante la emergencia, ante esta tragedia humana. Para levantar, por desgracia, los cadáveres que se han producido en esta fatalidad, en esta catástrofe. Por supuesto también en su identificación, en la filiación de las personas heridas, en su asistencia sanitaria. En segundo lugar en el conocimiento y el esclarecimiento de cuáles han sido las causas que han originado este terrible accidente ferroviario. Y, finalmente, será un punto posterior, en lo que es el resarcimiento, al menos desde el punto de vista material, que la Administración General del Estado dé a las víctimas de esta terrible tragedia"
Última hora del accidente de trenes en Urda: Sigue aquí la comparecencia de Pedro Sánchez en directo
"Quería en primer lugar agradecer a todos los medios de comunicación la información que están dando a toda la ciudadanía española y particularmente a los familiares de las víctimas porque su labor en situaciones de tragedia humana son fundamental"
Última hora del accidente de trenes en Urda: Comparecen Pedro Sánchez y Emiliano García-Page desde el CECOPI en Toledo
Emiliano García-Page ha explicado que "en el día de ayer vivimos una catástrofe que ha producido un estado de shock en toda España" y ha informado de que "el proceso que queda es de identificación de los fallecidos, que lleva su propio protocolo, muy estricto además. Y es por lo que queremos trasladarle a las familias que se está cumpliendo con la ley de forma estricta y rigurosa".
Última hora del accidente de trenes en Urda: Un altar improvisado en Atocha
Un altar improvisado en la terminal de llegadas de la estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes homenajea a los 68 muertos en Urda. En la entrada de la terminal de llegadas, junto a las esculturas 'Día y Noche' del artista Antonio López, una corona de flores blancas sobre un caballete y varias velas rojas recuerda a las víctimas.
Última hora del accidente de trenes en Urda: 64 denuncias por familiares desaparecidos
La Guardia Civil ha recibido hasta el momento 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos tras el accidente. La Guardia Civil indica que estas denuncias se han tramitado en las distintas oficinas que el Instituto Armado ha habilitado para los familiares de las víctimas.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Sánchez llega al CECOPI en Toledo
Pedro Sánchez llega al CECOPI acompañado de Emiliano García-Page donde también están el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Transportes Óscar Puente.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Feijóo visitará hoy el puesto de mando en Urda
Alberto Núñez Feijóo visitará hoy en Urda el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario en el que han fallecido al menos 68 personas junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y comparecerá ante los medios de comunicación a partir de las 12:45 horas en la plaza del Ayuntamiento de la localidad.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Los reyes visitan hoy el Hospital de Toledo
Casa Real ha confirmado que los reyes van a visitar hoy el Hospital de Toledo tras el accidente en Urda.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Un ciudadano mexicano, desaparecido
El Gobierno de México ha confirmado que al menos un ciudadano mexicano se encuentra desaparecido y otros siete han resultado heridos de carácter leve. El personal diplomático mantiene un contacto estrecho y prioritario con la familia del desaparecido.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Entre los pasajeros hay ciudadanos de Corea del Sur y de Japón
Entre los pasajeros de los trenes siniestrados en Urda hay ciudadanos de Corea del Sur y también dos ciudadanos de Japón. La Embajada surcoreana en España ha enviado a un cónsul al lugar del siniestro para evaluar la situación de sus nacionales y prestar asistencia consular. Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha informado de que el Gobierno español le ha comunicado que dos ciudadanos nipones figuran en la lista de pasajeros.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Dos grandes grúas levantan los vagones siniestrados
Las primeras horas del día están sirviendo para intensificar los trabajos de retirada de los coches. Durante esta noche han sido más de 500 personas las que han permanecido en el entorno del lugar del accidente entre bomberos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, personal sanitario o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dos grandes grúas son las que están levantando los vagones.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Sánchez participa este jueves en la reunión del CECOPI
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este jueves en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia provocada por el accidente ferroviario en Urda (Toledo), en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).
Según ha informado Presidencia del Gobierno, Sánchez se desplazará a Toledo y estará acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.
Última hora del accidente de trenes en Urda: En Andalucía, las salas para atender a familiares se han mantenido operativas toda la noche
Última hora del accidente de trenes en Urda: El Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido los cuerpos de 52 fallecidos
El Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido ya un total de 52 cuerpos de personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). De ellos, los médicos forenses han realizado hasta el momento un total de 8 autopsias.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Medios de todo el mundo se desplazan a Urda
Los ojos de todo el mundo están puestos en Urda. Medios de comunicación internacionales se han desplazado hasta la zona del accidente para informar sobre el terreno de la última hora y seguir la evolución de la tragedia ferroviaria.
La gravedad del siniestro y el hecho de que sea el segundo accidente ferroviario mortal en menos de un año han llevado lo ocurrido a las portadas de medios de todo el mundo.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Juanma Moreno exige la "inmediata revisión" de todas las vías en Andalucía
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este miércoles al Gobierno de España, ante el accidente de tren en Urda, en Toledo, una "inmediata revisión" de todas las vías férreas en Andalucía, y muy especialmente de la línea de alta velocidad que conecta con Madrid.
En referencia a ese punto negro, Moreno ha hecho alusión a los accidentes acontecidos en el último año. "En esa vía han perdido la vida al menos 114 personas en dos accidentes en tan solo nueve meses". La última tragedia se ha cobrado, de momento, 68 vidas. "Vuelve a golpear de nuevo el corazón de Andalucía", ha sentenciado.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Se reanudan las labores de búsqueda e investigación en la zona cero
La cifra de fallecidos asciende, por el momento, a 68 personas y no se descarta que pueda aumentar cuando se muevan los vagones.
Con las primeras luces del día, los equipos de emergencia han retomado las labores de búsqueda de posibles víctimas y los trabajos de investigación para esclarecer las causas del accidente.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Los teléfonos de atención a familiares
Renfe ha habilitado el teléfono 900.10.10.20 para atender a los familiares de los afectados por el choque de trenes. Iryo también ha puesto a disposición de los allegados un teléfono de atención: 900.001.403 para realizar consultas y recibir información y asistencia. Además, de los teléfonos, Adif ha abierto una serie de puntos de atención en las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes, Sevilla-Santa Justa y Córdoba-Julio Anguita.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Cargas policiales contra los manifestantes que pedían la dimisión de Puente
A última hora de la noche del miércoles la Policía Nacional ha cargado contra un grupo de manifestantes que se concentraron frente al al Ministerio de Transportes para exigir la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Las protestas iniciales han derivado en enfrentamientos de los manifestantes contra la policía, provocando altercados y destrozos en la vía pública.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Moreno exige una "inmediata revisión de todas las vías férreas en Andalucía"
Juanma Moreno ha exigido al Gobierno central "transparencia, rigor y verdad" tras la tragedia en Urda y le ha reclamado una "inmediata revisión de todas las vías férreas en Andalucía y muy especialmente de la línea de alta velocidad que conecta con Madrid". "Como presidente de la Junta de Andalucía prometo prudencia y seriedad en lo que nos corresponde en la gestión de este drama, y exijo también al Gobierno de España transparencia, rigor y verdad; no se puede normalizar lo que no es normal", ha dicho.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Apenas un día después de la tragedia, huelga de maquinistas
Apenas un día después de la tragedia ferroviaria en Urda, el sindicato de maquinistas Semaf ha iniciado a las 00:01 la huelga de 24 horas convocada en Renfe en demanda de mejoras estructurales de seguridad y del cumplimiento de los compromisos adquiridos. El sindicato convocó la huelga en Renfe el pasado 16 de octubre tras resultar "infructuosa" la vía previa de la comisión de conflictos y constatarse, en una reunión mantenida con el Ministerio de Transportes, Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y Renfe. Sobre el accidente han comunicado que quieren guardar prudencia sobre los motivos.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Entre los dos trenes viajaban 549 viajeros
En el tren AVE viajaban 397 pasajeros y en el Iryo iban 152 personas. De ellas, 147 eran pasajeros, incluido un bebé. Y también había 4 tripulantes, y un maquinista. En total son 549 viajeros. En un primer momento, los heridos han sido alojados en un polideportivo para realizar las curas de urgencia, en casos con heridas leves. El pueblo de Urda se convirtió en un hospital improvisado. Quedan todavía muchas personas sin localizar a sus familiares y amigos.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Se prohíbe la retirada de cualquier elemento y la difusión de imágenes de la zona afectada
La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha dictado una providencia por la que se acuerda la prohibición de acceso a toda persona ajena a la zona del siniestro. Dicha prohibición alcanza 2 kilómetros de la vía de Alta velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos. Además, se prohíbe la retirada de cualquier elemento, así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada. Otro de los acuerdos de la jueza instructora durante la tarde ha sido la incautación y custodia por parte de la Policía Judicial de Toledo de las cajas negras de los trenes.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Trabajo sin descanso durante toda la noche en Urda
En la zona cero se ha trabajado toda la noche sin descanso. Casi 800 efectivos entre bomberos, Guardia Civil, UME, Protección Civil y servicios sanitarios han estado sobre el terreno. Han ido llegando las grúas necesarias para retirar o levantar los vagones.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Así sucedieron los 23 minutos previos a la tragedia
Vamos a intentar explicar qué ocurrió desde las 8:30 horas, momento en el que se registra un fallo en el sistema de seguridad hasta las 8:53 horas que es cuando el AVE arrolla al Iryo.
- El sistema de seguridad LZB, que sólo funciona ya en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, registró una caída a las 8:30 horas. Este fallo provocó la detención de al menos seis trenes.
- Seis minutos después se dio la autorización al maquinista del AVE de retomar la marcha: "Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude la marcha al amparo del BSL con marcha normal". El maquinista pregunta entonces:"¿Con marcha normal?" A lo que desde el centro de control contestan: "Sí".
- A las 8:38 horas, dos minutos después de que el maquinista del AVE haya recibido la orden de reanudar la marcha, la del Iryo vuelve a conectar con el centro de control de Adif para reiniciar la marcha, pero a las 8:48 esta maquinista, que continúa parada llama otra vez a Atocha y advierte: "Buenos días. No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada". Desde Madrid le contestan: "Conforme, pues nada, cuando pueda, ¿Vale? Y si tiene problema nos llama".
- Sin embargo, nadie avisa al AVE, que ya lleva 17 minutos en marcha, de que el Iryo no ha podido arrancar y a las 8:53 se produce la fatídica colisión.
Última hora del accidente de trenes en Urda: Al menos 68 muertos en el choque de trenes
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el choque de trenes en Urda, que lamentablemente es ya una de las peores tragedias ferroviarias europeas. Los datos todavía son provisionales, pero el último balance habla de al menos 68 personas muertas, pero no se descarta que al mover los vagones, bajo los hierros pueda haber más.
Publicidad