Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Emiliano García-Page eleva a 69 el número de muertos

¡Cómo es posible! España despierta conmocionada por la tragedia ferroviaria en Urda. A las 8:30 horas de este miércoles el sistema de seguridad LZB, que sólo funciona ya en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, registró una caída que provocó la detención de al menos seis trenes.

Seis minutos después, a las 8:36 horas se dio la autorización al maquinista del AVE de retomar la marcha, que recorrió unos 25 kilómetros hasta las 08:53 h., cuando embistió al Iryo que estaba parado en la vía. El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page ha elevado a 69 el número de fallecidos, aunque esta cifra podría crecer al mover los vagones. Emergencias de Castilla La-Mancha confirman que 107 heridos siguen ingresados en los centros hospitalarios de la región.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha trasladado al lugar del siniestro y ha asegurado que el Ejecutivo va a llegar hasta el final para esclarecer las causas del accidente ferroviario. "Si ha habido negligencias se sabrá y si ha habido fallos en el sistema de seguridad se responderá con total contundencia", ha dicho para reconocer que "no es asumible" para un país como España tener dos accidentes de tren en un mismo año.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tildado de "inexplicable" la decisión que ha tomado el centro de control de Adif en Atocha de ordenar la reanudación de la marcha del AVE de Renfe, cuando el sistema arrojaba un aviso rojo que avisaba de que el tren de Iryo de delante estaba ocupando la vía.

Sobre la persona que dio esa orden el ministro ha informado de que está identificada y sometida a lo que determine la investigación.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha dictado una providencia en la que se acuerda la prohibición de acceso a toda persona ajena a la zona del siniestro. Dicha prohibición alcanza 2 kilómetros de la vía de Alta velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos. Además, se prohíbe la retirada de cualquier elemento, así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada. Quiere así la magistrada "esclarecer los hechos y preservar las evidencias, pruebas e indicios".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez estará presente hoy en la reunión del CECOPI en Toledo a donde ha llegado acompañado de Emiliano García-Page y del titular de Transportes Óscar Puente. También estará presente el ministro Marlaska.

Sigue aquí en directo la última hora del choque de trenes en Urda.