Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nuevos datos del accidente de tren de Urda

El 28 de octubre sobre las 8:55 saltaban todas las alarmas en Toledo: un convoy de Renfe había chocado por detrás contra un tren Iryo que estaba detenido en la vía. Un accidente devastador que deja un balance de víctimas sin precedentes: al menos 69 fallecidos y alrededor de 200 heridos.

El accidente ocurre apenas nueve meses después de la tragedia de Adamuz y lo supera en víctimas. Dos accidentes en un año que muchos atribuyen a una mala gestión del entramado ferroviario.

Esta tarde, hablaremos con expertos y conoceremos el testimonio de personas afectadas que nos ayudarán a entender qué ocurrió realmente durante la mañana del 28 de octubre. Todo, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.