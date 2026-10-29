A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nuevos datos del accidente de tren de Urda
La cifra de fallecidos en el accidente ferroviario de Toledo asciende a 69, mientras decenas de familias buscan a sus seres queridos desaparecidos. Hoy, hablamos con algunos de ellos y conocemos nuevos detalles del accidente.
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El 28 de octubre sobre las 8:55 saltaban todas las alarmas en Toledo: un convoy de Renfe había chocado por detrás contra un tren Iryo que estaba detenido en la vía. Un accidente devastador que deja un balance de víctimas sin precedentes: al menos 69 fallecidos y alrededor de 200 heridos.
El accidente ocurre apenas nueve meses después de la tragedia de Adamuz y lo supera en víctimas. Dos accidentes en un año que muchos atribuyen a una mala gestión del entramado ferroviario.
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Esta tarde, hablaremos con expertos y conoceremos el testimonio de personas afectadas que nos ayudarán a entender qué ocurrió realmente durante la mañana del 28 de octubre. Todo, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.
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