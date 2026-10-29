El ingeniero ferroviario Ricardo Díaz carga contra la tecnología ferroviaria: "¿Cómo llevamos la seguridad con un sistema del 92?"

Un día después del accidente en Urda, Toledo, las preguntas sobre lo que ha podido pasar son más que frecuentes, a pesar de los motivos que se han señalado desde el propio Gobierno. Un interrogante que también plantea el ingeniero ferroviario Ricardo Díaz.

Durante su intervención, no ha dudado en cuestionar con dureza la tecnología que gestiona la seguridad de las vías en nuestro país, tachándola de "obsoleta" para los tiempos que corren.

Díaz ha comenzado su reflexión comparando la situación con un ejemplo muy común: el teléfono que llevamos todos en el bolsillo. "Con todos los respetos a las grandes mentes pensantes de la industria ferroviaria, con estos aparatos que tenemos podemos ver el vuelo de mi hija y situar el vuelo de mi hija", ha explicado mientras mostraba su teléfono móvil para ilustrar lo fácil que resulta rastrear un trayecto en pleno siglo XXI.

"¡No me lo creo, es imposible!"

Para el ingeniero, resulta incomprensible que la aviación cuente con un seguimiento tan exhaustivo mientras que el transporte por vía férrea presente fallos de este tipo. "Un avión viaja en tres dimensiones, pero un tren solo en una: o adelante o atrás", ha recalcado. "Yo no me creo que en el siglo XXI no tengamos tecnología para saber dónde está exactamente cada tren y a qué velocidad va... ¡No me lo creo, es imposible!", ha exclamado, visiblemente molesto por la falta de respuestas claras tras la tragedia.

El catedrático ha cerrado su intervención criticando los sistemas informáticos y de control que aún se usan en la red ferroviaria española, comparándolos con la tecnología de hace más de tres décadas. "¿Alguno tiene en casa un ordenador de 1992? ¿Os funciona algún sistema? ¿Cómo llevamos la seguridad de esa línea ferroviaria con un sistema del 92?", ha sentenciado, dejando en el aire una seria advertencia sobre la necesidad urgente de modernizar las infraestructuras.

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