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Vicente Vallés señala cómo el accidente cambia la campaña electoral: "No veremos bailes en los mítines"

El director de Antena 3 Noticias 2 analiza en La Mesa cómo el accidente ferroviario altera el escenario político a poco más de un mes de las elecciones.

Vicente Vallés señala cómo el accidente cambia la campaña electoral: "No veremos bailes en los mítines"

Vicente Vallés señala cómo el accidente cambia la campaña electoral: "No veremos bailes en los mítines"

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Alejandro Hergon
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El accidente ferroviario ha cambiado las prioridades del debate político en España. Así lo ha señalado Vicente Vallés en La Mesa, donde ha reflexionado sobre cómo la tragedia afecta a la campaña electoral prevista para las próximas semanas y desplaza los asuntos que centraban hasta ahora la conversación pública.

"Después de lo que ha pasado hoy, pues desde luego durante las próximas dos semanas no veremos bailes en los mítines", ha afirmado el periodista, que también ha planteado que probablemente no se celebren tantos actos electorales en los próximos días. A su juicio, lo sucedido modifica por completo el contexto político: "Esto cambia mucho todo lo que pasa".

Vicente Vallés, sobre el giro en la campaña electoral

El director de Antena 3 Noticias 2 ha explicado que el accidente cambia la conversación pública que había hasta ahora, marcada por cuestiones como la vivienda, las pensiones y la rivalidad entre los partidos de cara a las elecciones. La gravedad de lo ocurrido obliga a dejar en segundo plano la dinámica habitual de la campaña.

Vallés también ha recordado las críticas que Óscar Puente había dirigido días antes al delegado del Gobierno en Madrid por su dimisión en ese momento. Ahora, ha apuntado, la atención se centra en si el propio ministro de Transportes continuará en el cargo tras el accidente.

Cristina Pardo cuestiona la continuidad de Óscar Puente

Cristina Pardo se ha pronunciado sobre la posible continuidad del ministro y ha reconocido que le sorprendería que siguiera al frente de Transportes una vez transcurran los días necesarios. "A mí la verdad es que me sorprende que Oscar Puente, pasados los días que tengan que pasar, pueda seguir como ministro", ha señalado.

La presentadora ha defendido que recuperar la confianza de la ciudadanía en las infraestructuras y en el trabajo del Gobierno es fundamental tras lo sucedido. En ese contexto, ha cuestionado que mantener a Puente en el cargo contribuya a calmar la situación. En sus palabras, tener al frente del ministerio a una persona que considera "fallida" no ayuda "ni a la tranquilidad de la gente, ni a la resolución de la crisis política".

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