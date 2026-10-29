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GESTIÓN DE ÓSCAR PUENTE

Joan Guirado, periodista cercano a Óscar Puente: "Me consta que no se plantea dimitir ya que dicen que no tiene motivo alguno"

Fuentes internas aseguran que no hay motivos para dimitir, "pero que si Pedro Sánchez se lo pide, deberá hacerlo ya que los ministros se deben al presidente del Gobierno".

Joan periodista

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Manuel Pinardo
Publicado:

Tras el accidente de Urda, en el que hay al menos 69 muertos y más de 100 heridos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, fue el primero en hablar tras la reunión que tuvo ayer. El ministro quiso mostrar su apoyo a las familias afectadas y expresó su consternación tras lo sucedido.

El suceso ha vuelto a cuestionar la seguridad ferroviaria del país y la puesta en marcha por el ministro y, el periodista Joan Guirado, que tiene contacto cercano a Puente, ha explicado que se siente con la confianza de seguir: "Tiene la confianza del presidente del Gobierno, aunque nos extrañó que hablase solo, pero tras la reunión conjunta en el CECOPI, parece que tiene el espaldarazo de Sánchez".

Joan Guirado explica que el propio presidente del Gobierno dijo en rueda de prensa que había que "asumir responsabilidades", pero no aclara hasta dónde pueden llegar: "Hemos hablado mucho de la responsabilidad y hay que tener en cuenta que la persona que ha nombrado a los ministros de transportes entre ellos Ábalos, era el presidente del Gobierno. Por tanto, fijarnos únicamente en la responsabilidad del ministro de transportes, creo que sería un poco injusto, hay que ampliar el foco", detalla el periodista

¿Dimisión de Puente?

Guirado recalca que hay una diferencia entre Adamuz y Urda: "En Adamuz, Puente compareció muy rápido y ayer solo se admitieron 3 preguntas, estamos en una precampaña electoral y se están curando en salud".

"Me consta que no se ha planteado dimitir ya que dicen que no tiene motivo alguno", admite el periodista y apostilla que si el propio presidente le pide dimitir, "tendrá que acptarlo ya que se deben a Pedro Sánchez", pero reitera que Puente, "no tiene motivos para dimitir".

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