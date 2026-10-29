VÍDEO | Susanna Griso estalla tras la explicación de la recreación del accidente: "Es de locos, no me lo explico"

En el plató de 'Espejo Público', un exmaquinista y un ingeniero, han hecho una recreación del accidente junto a Susanna Griso y a Miquel Vals. Dichas explicaciones, han originado que la propia presentadora estalle en directo.

"Te prometo que soy la persona más tranquila del mundo, pero no me genera seguridad lo que estamos contando, que haya un tren que esté parado en una vía 15 minutos y Atocha no lo sepa y le diga otro tren que siga a una velocidad normal, es de locos".

El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page ha elevado a 69 el número de fallecidos, aunque esta cifra podría crecer al mover los vagones. Emergencias de Castilla La-Mancha confirman que 107 heridos siguen ingresados en los centros hospitalarios de la región.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha trasladado al lugar del siniestro y ha asegurado que el Ejecutivo va a llegar hasta el final para esclarecer las causas del accidente ferroviario. "Si ha habido negligencias se sabrá y si ha habido fallos en el sistema de seguridad se responderá con total contundencia", ha dicho para reconocer que "no es asumible" para un país como España tener dos accidentes de tren en un mismo año.

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