La emoción desborda a Carlos Alsina al recordar la tragedia ferroviaria de Urda en La Mesa

La tragedia ferroviaria de Urda ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de La Mesa. Carlos Alsina se ha mostrado visiblemente afectado al hablar sobre lo sucedido en Toledo.

El periodista ha contado cómo ha vivido este accidente de trenes, dejando ver la emoción que le provoca recordar lo ocurrido. Su intervención ha puesto el foco en el impacto humano de la tragedia.