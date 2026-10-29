Megan Montaner y el reparto de Entre tierras desvelan las claves del éxito de la serie antes del estreno de su segunda temporada

La segunda temporada de Entre tierras llega este jueves a las 23:00 horas a Antena 3 con nuevas tramas ambientadas veinte años después de la pérdida de Manuel. Megan Montaner asegura que la conexión emocional con los personajes es una de las grandes fortalezas de la ficción.

El reparto también destaca las localizaciones, los guiones y la ambientación de época como elementos fundamentales de su atractivo. Carlos Serrano-Clark, que interpreta a Miguel Varela, lo tiene claro: "No puedes parar de verla hasta el final porque está muy bien hecha".