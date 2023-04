Explota el megacohete Starship de Elon Musk nada más despegar, ¿éxito o fracaso?

En la nueva carrera espacial Estados Unidos se enfrenta al despegue de China y a los esfuerzos de Rusia por seguir manteniendo su liderazgo. En este contexto Elon Musk, el magnate fundador de Tesla y uno de los hombres más ricos del mundo, se ha propuesto que el hombre vuelva a la Luna, explore el espacio más allá, y viaje por primera vez a Marte. Para ello, a través de su empresa SpaceX, él y su equipo han creado el megacohete conocido como Starship, uno de los proyectos más ambiciosos del extravagante Musk, siendo la nave de estas características más grande y potente que se ha construido nunca.

El lanzamiento del megacohete Starship, ¿un nuevo fracaso de Musk?

Tan solo cuatro minutos después del despegue desde las instalaciones de SpaceX en Boca Chica (Texas, Estados Unidos) la supernave Starship ha estallado en el aire. Pero lo que podría parecer una mala noticia no está tan claro que lo sea. Iván Martí-Vidal, astrónomo y profesor titular de la Universidad de Valencia ha explicado hoy en Espejo Público que nada es lo que parece: “Ayer vimos un éxito parcial. Para juzgar si la cosa ha sido un fracaso o un éxito hay q ponerlo en perspectiva”, ya que poner en órbita un objeto de cinco mil toneladas de peso es realmente complicado, “No es como La guerra de las galaxias, la vida real es más complicada. Hay que acelerar como mínimo a más de 10 mil km/h”. Según el experto, a la comunidad científica no le ha sorprendido que el cohete explotase, de hecho, esperaban que algo fallase, ya que “era la primera vez que se hacía algo a una escala tan grande”.

¿Por qué explotó la supernave?

Martí-Vidal aseguraba en el programa que no se trataba de un único error, sino de varios: “Nada más empezar el despegue ya habían fallado varios motores. Eso se ve en el vídeo muy claramente. La nave no despega en vertical, sino que se va desviando”, y admite que se desconoce el motivo de la desviación pero que ya empiezan a surgir hipótesis al respecto.

“La parte fundamental fue el guiado de orientación”, es decir, los motores internos no deben estar fijos sino que deben servir para guiar la nave en el rumbo correcto. Sin embargo el sistema que los controla explotó, así que no había forma de corregir la dirección del cohete que empezó a “bailar locamente”, lo que impidió el inicio de la segunda etapa. Fue entonces cuando el equipo de Musk optó por hacer explotar al Starship voluntariamente, “ante el peligro de que llegase a chocar contra la superficie y causara daños”, confirma Martí-Vidal. Por lo tanto, no se trató de una explosión espontánea, sino meditada, ya que no se podían solventar todos los fallos que se fueron sucediendo tras el despegue.

Tiempo e inversión, las claves para llegar a Marte

A pesar de que el caballo ganador de Musk no ha logrado nada más que elevarse antes de acabar en una impresionante explosión, esta prueba servirá para mejorar los siguientes prototipos con el fin de viajar por el espacio, un proyecto en el que lleva años trabajado y al que todavía le quedan varios ensayos “hasta que poco a poco vayan aprendiendo de sus errores y perfeccionando el sistema”. Martí-Vidal ha asegurado que para llegar a Marte solo hace falta tiempo e inversión, “es factible, no es inverosímil”. Por el momento, el equipo del excéntrico y polémico Elon Musk seguirá trabajando a base de aciertos y errores para llegar a poner en órbita al megacohete Starship y viajar por el espacio hasta el infinito y más allá.