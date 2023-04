Elon Musk responde tras la explosión de su cohete Starship y avanza un nuevo lanzamiento

Este jueves todas las miradas estaban puestas en el cohete reutilizable más potente del mundo de la compañía Space X, que explotó minutos después del despegue. A pesar de ello, la compañía dice que ha sido un éxito porque su prioridad era probar el lanzamiento. De hecho, como se puede ver en las imágenes que acompañan esta noticia aplaudieron ese momento del colapso, aunque la cara de Elon Musk parecía de decepción.

Tras la explosión del cohete aseguraba a través de Twitter que en unos meses volverán a hacer otro lanzamiento: "Congrats SpaceX team on an exciting test launch of Starship! Learned a lot for next test launch in a few months".

El cohete Super Heavy con la nave Starship de Space X explotó a los cuatro minutos de su lanzamiento este 20 de abril, en el primer intento de vuelo integrado del sistema alrededor de la Tierra. El despegue fue en torno a las 13.34 UTC, seis minutos más tarde de lo que estaba previsto por un problema transitorio de presurización en el cohete desde la Starbase de Space X en Boca Chica, Texas. Muchos empleados de Space X siguieron atentamente este esperado lanzamiento entre aplausos.

El cohete perdió su orientación, hasta que explotó en el aire, tras alcanzar una altitud superior a los 30 kilómetros. "Con una prueba como esta, el éxito proviene de lo que aprendemos, y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad de Starship mientras SpaceX busca hacer que la vida sea multiplanetaria", indicó Space X en su cuenta de Twitter. También informaban de que la propia nave Starship "experimentó un rápido desmontaje no programado antes de la separación de la etapa".

Según el plan de vuelo establecido, estaba previsto que el cohete se separase poco después y regresase a tierra para realizar un amerizaje controlado cerca de Starbase. Mientras, Starship alcanzaría la órbita y cruzaría el globo sobre el Atlántico, África, el Índico y el Pacífico para impactar al norte de Hawai. El vuelo hubiese durado una hora y media.

Tal y como escribía Musk en Twitter, habrá que esperar unos meses más para comprobar si a la tercera, va la vencida.