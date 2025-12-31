Manu, a punto de no tomarse las uvas en Pasapalabra: susto y campanada en la Silla Azul

Lo único que le faltaba a Pasapalabra en este 2025 es terminar el año con una Silla Azul de infarto, casi dramática para Manu. El madrileño ha estado a punto de no tomarse las uvas como concursante, propiciando una tensión no prevista justo en el día de Nochevieja, mayor incluso que el “zapatazo” de El Rosco en el pasado programa.

La sorpresa ha saltado cuando Manu ha fallado antes que el aspirante. Por su reacción tras el tropiezo, daba la sensación de que no había entendido bien lo que pedía la pregunta. En cualquier caso, ha dado esperanzas a Sergio, procedente de Toledo y administrativo de profesión. En su presentación, había enseñado un amuleto en forma de dinosaurio, al que ha llamado Dinojunior por su hijo, y parecía que efectivamente le daba suerte.

Roberto Leal le ha recordado a Manu que ya no podía permitirse más errores. El concursante, con concentración y tirando de experiencia, no ha dado pie a más sustos y han terminado llegando los dos fallos del aspirante. ¡Revive esta sorprendente Silla Azul en el vídeo!