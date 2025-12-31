Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 31 de diciembre

El momento Sabrina de Eduardo Navarrete en Pasapalabra: desmelenado con la última canción del año

El diseñador, que ha apostado por el raso para esta Nochevieja, ha terminado enseñando un pezón mientras bailaba ‘Un año más’, de Mecano.

El momento Sabrina de Eduardo Navarrete en Pasapalabra: desmelenado con la última canción del año

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Si hay un día en el que Pasapalabra se pone especialmente elegante, sin duda se trata de Nochevieja. Presentador, concursantes e invitados han apostado por el glamour para despedir el año. Si hubiera que destacar un look, el que más miradas ha centrado es el de Rosa: vestido largo en rojo y con lentejuelas para brillar y deslumbrar como ha hecho durante este 2025.

El espectacular vestido de Rosa en Nochevieja: deslumbra en Pasapalabra de rojo y con lentejuelas

Por su parte, Eduardo Navarrete ha apostado por el raso y su camisa ha dejado una de las anécdotas más divertidas en La Pista. Además, el diseñador y Valeria Vegas han tenido la responsabilidad de la última canción del año en la prueba. Les ha tocado un clásico de la Navidad, especialmente a estas horas ya de cada 31 de diciembre: ‘Un año más’, de Mecano.

Ninguno de los dos invitados la ha acertado con el primer fragmento, pero ambos la han reconocido con un verso de la letra. Valeria se ha precipitado con el pulsador, lo que ha aprovechado Eduardo para acertar… y desmelenarse. Desde luego, ha presumido de pelazo y, además, ha protagonizado un momento Sabrina cuando, sin querer y por la vaporosidad de su camisa, ha terminado enseñando un pezón. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El momento Sabrina de Eduardo Navarrete en Pasapalabra: desmelenado con la última canción del año

El momento Sabrina de Eduardo Navarrete en Pasapalabra: desmelenado con la última canción del año

Así se toma Marta Hazas que su cumpleaños caiga en Nochevieja: “A lo grande”

Así se toma Marta Hazas que su cumpleaños caiga... ¡en Nochevieja!: “A lo grande”

El espectacular vestido de Rosa en Nochevieja: deslumbra en Pasapalabra de rojo y con lentejuelas

El espectacular vestido de Rosa en Nochevieja: deslumbra en Pasapalabra de rojo y con lentejuelas

Manu, a punto de no tomarse las uvas en Pasapalabra: susto y campanada en la Silla Azul
Mejores momentos | 31 de diciembre

Manu, a punto de no tomarse las uvas en Pasapalabra: susto y campanada en la Silla Azul

Ana Obregón "era objetivo de ETA" y tuvo que dar estas Campanadas en un plató: "Mucho miedo"
Nochevieja

Ana Obregón "era objetivo de ETA" y tuvo que dar estas Campanadas en un plató: "Mucho miedo"

consejos
¡Apúntalo!

Prevenir la resaca de Nochevieja: el ejercicio físico y el café no son aliados

¿Por qué unas personas tienen más resaca y otras menos? Te resolvemos la duda y te damos las mejores recomendaciones para que la resaca sea más llevadera.

millonario
¡No te lo pierdas!

Las navidades de la jet set: "La vida hay que disfrutarla, con dinero mejor"

El nivel de vida de Aitor no lo puede disfrutar todo el mundo. Para su entorno el dinero no se esconde, se exhibe. El lujo corre por sus venas.

CHICOTE

Alberto Chicote, junto a Cristina Pedroche: "Somos la pareja que más Campanadas hemos dado"

KIT

El kit para evitar atragantamientos que te salvará de una tragedia

Las uvas de Espejo Público

Último ensayo de las campanadas: la Puerta del Sol abarrotada y las uvas en Espejo Público

Publicidad