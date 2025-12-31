El momento Sabrina de Eduardo Navarrete en Pasapalabra: desmelenado con la última canción del año

Si hay un día en el que Pasapalabra se pone especialmente elegante, sin duda se trata de Nochevieja. Presentador, concursantes e invitados han apostado por el glamour para despedir el año. Si hubiera que destacar un look, el que más miradas ha centrado es el de Rosa: vestido largo en rojo y con lentejuelas para brillar y deslumbrar como ha hecho durante este 2025.

Por su parte, Eduardo Navarrete ha apostado por el raso y su camisa ha dejado una de las anécdotas más divertidas en La Pista. Además, el diseñador y Valeria Vegas han tenido la responsabilidad de la última canción del año en la prueba. Les ha tocado un clásico de la Navidad, especialmente a estas horas ya de cada 31 de diciembre: ‘Un año más’, de Mecano.

Ninguno de los dos invitados la ha acertado con el primer fragmento, pero ambos la han reconocido con un verso de la letra. Valeria se ha precipitado con el pulsador, lo que ha aprovechado Eduardo para acertar… y desmelenarse. Desde luego, ha presumido de pelazo y, además, ha protagonizado un momento Sabrina cuando, sin querer y por la vaporosidad de su camisa, ha terminado enseñando un pezón. ¡No te lo pierdas en el vídeo!