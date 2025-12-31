Prevenir la resaca de Nochevieja: el ejercicio físico y el café no son aliados

Si queremos empezar el Año Nuevo sin sufrir los efectos que puede acarrear la Nochevieja, hemos de tomar algunas precauciones.

En Y ahora Sonsoles te hemos dado los mejores consejos gracias a Rosalía Gozalo, farmacéutica.

Junto a ella hemos recreado un kit para aliviar la resaca, que es una irritación gástrica que produce el alcohol por la deshidratación.

Depende de la cantidad de alcohol que se ingiera, la mezcla de bebidas o la sensibilidad de cada persona.

Una de las maneras más sencillas con la que se puede prevenir es alternar copa con agua. De esta manera estamos saciando la sed con agua.

También viene bien comer antes y después, evitar alcoholes oscuros y controlar el ritmo.

Ayuda el hecho de descansar bien previamente, y después, ya que el cuerpo tiene que metabolizar el alcohol. También es bueno evitar café y la actividad intensa.

Es mejor no tomar nada y para el dolor de cabeza es recomendable paracetamol o ibuprofeno.