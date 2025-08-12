Los mejores memes del anillo de compromiso de Cristiano Ronaldo a Georgina

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han revolucionado las redes sociales este lunes 11 de agosto al confirmar que están comprometidos. La pareja puso fin así a los rumores sobre su relación con una publicación que no tardó en dar la vuelta al mundo.

Tras nueve años juntos y una familia de cinco hijos, ambos han decidido dar un paso más y formalizar su unión ante la Iglesia. Georgina lo confirmó en sus redes sociales con un mensaje breve pero contundente: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

La noticia ha desatado reacciones en todo el mundo, no solo por el enlace, sino también por el espectacular anillo de compromiso de Georgina, que ya es tendencia global, incluso ha sido objeto de una gran lista de memes. Entre los comentarios más destacados compartidos en las redes sociales de la pareja destacan: "Con un anillo así sí acepto", "Georgina ya ganó la Champions de los anillos" o "Ni Thanos se atrevió a tanto".

Y, como no podía faltar, los fans mexicanos han aportado su característico sentido del humor. En las redes circulan ya numerosos memes sobre el compromiso, algunos de ellos tan creativos como divertidos.

Hemos encontrado vídeos de toda clase, algunos usuarios no se han mostrado muy contentos con la noticia, y otros ya fantasean con la posibilidad hacer una entrada triunfal en la boda, al estilo de Conor McGregor. Estos son algunos de los memes que los fans han publicado:

Más allá del valor de las joya, el compromiso reafirma el vínculo de la pareja, que en varias entrevistas ha subrayado que el bienestar y la educación de sus hijos es su máxima prioridad. “Les hemos enseñado a no dar nada por descontado, deben ser humildes y no perder el contacto con la realidad”, declaró Georgina recientemente.

¿Cuándo empezó la relación entre Cristiano y Georgina?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron su relación en 2016. Según una de las versiones oficiales, su encuentro tuvo lugar cuando él salió de compras por la Milla de Oro de Madrid. Aunque también circulan otras versiones que sitúan sus primeras citas en una conocida discoteca de la capital española..

Sea cual sea el origen, lo que está claro es que fue un auténtico "flechazo", tal y como ha reconocido la propia Georgina en varias ocasiones. Desde entonces, la pareja se enamoró y pronto decidió formar una familia. Para Cristiano, esto supuso ampliar la suya, ya que antes había sido padre soltero mediante gestación subrogada.

En 2017, Georgina dio a luz a su hija Alana Martina, que se unió a los tres hijos que ya tenía el futbolista: Cristiano Junior y los mellizos Eva y Mateo. En 2022, la pareja vivió un duro momento con el nacimiento de los mellizos, de los cuales solo sobrevivió Bella Esmeralda.

Ahora, tras años de relación y una familia numerosa, Cristiano y Georgina se preparan para dar un nuevo paso y convertirse en marido y mujer.

