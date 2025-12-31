Antena3
Manu y Rosa dan por bueno un empate accidentado en el último Rosco de 2025

Los dos concursantes se han concedido una Nochevieja de tregua al firmar tablas, pero con un regusto imperfecto por haber tropezado ambos durante la prueba.

Alberto Mendo
Publicado:

De la misma forma que empataron para disfrutar de una Nochebuena de paz,Manu y Rosa han firmado tablas para poder brindar con tranquilidad esta Nochevieja. Los dos concursantes han protagonizado un Rosco quizá algo menos brillante que otros días, con 21 aciertos y un fallo, pero igualmente emocionante. Para el madrileño ha supuesto especialmente un respiro, tras haber vivido un gran susto en la Silla Azul.

En uno y otro atril, los errores han llegado de forma bastante tempranera. Rosa ha tropezado primero, en la E, y parecía podía convertirse en elemento desestabilizador del duelo. Sin embargo, Manu ha tenido un gran lapsus en la N al responder “nasal” cuando se pedía la “cualidad”, es decir “nasalidad”. Este detalle ha devuelto la igualdad al último cara a cara de 2025.

Los dos concursantes han estado especialmente cuidadosos después para no volver a teñir de rojo una letra. Rosa, al llegar a 21 aciertos, se ha plantado. Manu necesitaba dos respuestas correctas para empatar y ha cumplido con ese objetivo sin intentar ir a más. De esta forma, el bote de 2.572.000 comenzará 2026 creciendo y aún esperando a su nuevo campeón. ¡No te pierdas lo mejor de este emocionante Rosco de Nochevieja!

Mejores momentos | 31 de diciembre

Mejores momentos | 31 de diciembre

Ana Obregón nos ha acompañado en las Campanadas durante muchos años. Hemos viajado al pasado y hemos descubierto junto a ella, muchos secretos escondidos como dar las Campanadas en un plató de Antena 3.

¿Por qué unas personas tienen más resaca y otras menos? Te resolvemos la duda y te damos las mejores recomendaciones para que la resaca sea más llevadera.

