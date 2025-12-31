Alberto Chicote, junto a Cristina Pedroche: "Somos la pareja que más Campanadas hemos dado"

Cristina Pedroche y Alberto Chicote es el dúo perfecto para dar comienzo al Año Nuevo. Tras 10 años consecutivos, son la pareja más icónica de la Nochevieja televisiva.

Con su presencia, las Campanadas no solo marcan estilo, sino que además son los encargados de llevar a nuestro hogar la emoción de los últimos 12 segundos del año.

Cada año, Cristina Pedroche nos sorprende con un diseño, una idea y un mensaje que transmite a través de los vestidos. Cada año, un gesto, una imagen, una pista, basta para encender la conversación sobre cómo será su vestido.

Además, este año despedimos al 2025 en una noche única, con un espectáculo multiplataforma retransmitido al mismo tiempo y por primera vez en Antena 3, laSexta, y en la plataforma atresplayer.

Por si fuera poco, Cristina Pedroche y Alberto Chicote cuentan con Santiago Segura como uno de los invistados más especiales. Una despedida de año que ya se ha convertido en todo un acontecimiento social.

Alberto Chicote deslumbra como el que más en unas Campanadas donde hay cabida para la sorpresa, la nostalgia y la magia. ¿Con qué nos sorprenderá Alberot Chicote este año?