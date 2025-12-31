Kiko Rivera tiene nueva novia: "Tan en serio que él mismo la presentó ayer"

La ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales trajo cola el pasado mes de agosto y menos de dos meses después, la ex del hijo de Isabel Pantoja, parecía pasar página. Kiko habría sufrido más el desamor y se refugió alejado del ojo público, ahora casi con el año nuevo, el cantante, DJ, y sobre todo personaje mediático, ha encontrado una nueva ilusión.

"Estoy enamorado..."

Ha sido el mismo Paquirrín quien a través de sus redes sociales hacía pública la noticia "con el corazón en paz" y la lección aprendida de los errores cometidos en el pasado, según reza su comunicado: "Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un alma enorme (…)".

Kiko también ha aprovechado para presentar a su nueva pareja "a los miembros más pequeños de su familia", según informaba la periodista Gema López.

Deseos para 2026

Con esta confesión Kiko termina con rumores de depresión y recaídas en malos y antiguos hábitos. Además ha acompañado su anuncio de una petición de respeto a los medios de comunicación, hecha desde la comprensión de quienes desempeñan su trabajo.

Pese a la aparentemente alegre noticia, para el fotógrafo de famosos Raúl García, la insistencia de Kiko "con cuatro mensajes" dedicados a hacer pública su nueva relación escondería otro tipo de sentimientos: "¿Tiene algo en contra, que quiere enseñarle a Irene?".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.