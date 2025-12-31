CORAZÓN
Kiko Rivera tiene nueva novia: "Tan en serio que él mismo la presentó ayer"
El hijo de Isabel Pantoja habría llenado de nuevo el hueco dejado por Irene Rosales en su corazón. Si ella pasó página a una velocidad sorprendente, Kiko Rivera no ha tardado ni cinco meses en superarlo.
La ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales trajo cola el pasado mes de agosto y menos de dos meses después, la ex del hijo de Isabel Pantoja, parecía pasar página. Kiko habría sufrido más el desamor y se refugió alejado del ojo público, ahora casi con el año nuevo, el cantante, DJ, y sobre todo personaje mediático, ha encontrado una nueva ilusión.
"Estoy enamorado..."
Ha sido el mismo Paquirrín quien a través de sus redes sociales hacía pública la noticia "con el corazón en paz" y la lección aprendida de los errores cometidos en el pasado, según reza su comunicado: "Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un alma enorme (…)".
Kiko también ha aprovechado para presentar a su nueva pareja "a los miembros más pequeños de su familia", según informaba la periodista Gema López.
Deseos para 2026
Con esta confesión Kiko termina con rumores de depresión y recaídas en malos y antiguos hábitos. Además ha acompañado su anuncio de una petición de respeto a los medios de comunicación, hecha desde la comprensión de quienes desempeñan su trabajo.
Pese a la aparentemente alegre noticia, para el fotógrafo de famosos Raúl García, la insistencia de Kiko "con cuatro mensajes" dedicados a hacer pública su nueva relación escondería otro tipo de sentimientos: "¿Tiene algo en contra, que quiere enseñarle a Irene?".
