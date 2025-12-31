Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Su aparición

Santiago Segura irrumpe en la Puerta del Sol junto a Cristina Pedroche y Alberto Chicote para dar una noticia bomba

El cineasta y humorista se ha presentado en el set de las Campanadas para acompañar a los dos presentadores en esta noche tan especial.

santiago

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Cristina Pedroche y Alberto Chicote han presentado, por décimo año consecutivo juntos, las Campanadas de Antena 3 desde la Puerta del Sol. Además, este año, por primera vez, la retransmisión se ha hecho de manera simultánea en la cadena habitual, en laSexta y en atresplayer.

Hace unas semanas, se anunció que los presentadores no estarían solos en la Puerta del Sol, ya que contarían con un invitado muy especial y querido por todos: Santiago Segura. El cineasta no podía perderse una fecha así.

Santiago Segura ha aparecido en el set de la Puerta del Sol minutos después de que Cristina y Alberto saludasen a los asistentes a la plaza y de que recordasen algunos de los retos que se habían propuesto este año.

"Qué ilusión", ha dicho Santiago Santiago nada más llegar al set. Además, sin dar muchos rodeos, el cineasta ha confesado que tenía algo importante que anunciar: el 13 de marzo se estrena en cine su nueva película, Torrente Presidente. ¡Revive cómo ha sido el anuncio en el vídeo de arriba!

Campanadas

Antena 3 y las Campanadas: así ha evolucionado una tradición clave de la Nochevieja

Antena 3» Campanadas

Publicidad

Campanadas

santiago

Santiago Segura irrumpe en la Puerta del Sol junto a Cristina Pedroche y Alberto Chicote para dar una noticia bomba

“No habéis dejado de pedírmelo”: los rostros de Atresmedia confiesan si han cumplido sus propósitos del 2025

“No habéis dejado de pedírmelo”: los rostros de Atresmedia confiesan si han cumplido sus propósitos del 2025

CHICOTE

Alberto Chicote, junto a Cristina Pedroche: "Somos la pareja que más Campanadas hemos dado"

pedroche
¡No te lo pierdas!

Cristina Pedroche romperá con todo en las Campanadas: "Como si fuera una mascletá"

El bonito gesto de Alberto Chicote con Cristina Pedroche: el detalle que no se ve de las Campanadas
Mejores momentos | 29 de diciembre

El bonito gesto de Alberto Chicote con Cristina Pedroche: el detalle que no se ve de las Campanadas

La lista de deseos de Cristina Pedroche para el 2026: “Que vayamos con menos prisa”
Así afronta el año

La lista de deseos de Cristina Pedroche para el 2026: “Que vayamos con menos prisa”

La presentadora de las Campanadas nos ha confesado algunos de los deseos que pedirá en Nochevieja pensando en el bien común.

Cristina Pedroche
Mejores momentos | 26 de diciembre

Cristina Pedroche, enigmática en Pasapalabra con su vestido para las Campanadas: “Rompo con el pasado”

La presentadora ha visitado el concurso junto con Alberto Chicote y ambos han charlado con Roberto Leal sobre cómo será esa gran cita para despedir el año.

Nuevas pistas sobre su vestido para las Campanadas: Cristina Pedroche rompe con todo en su nueva publicación en redes sociales

Nuevas pistas sobre su vestido para las Campanadas: Cristina Pedroche rompe con todo en su nueva publicación en redes sociales

Las expectativas de Alberto Chicote para estas Campanadas 2025-2026: "Lo vamos a celebrar por todo lo alto"

Las expectativas de Alberto Chicote para estas Campanadas 2025-2026: "Lo vamos a celebrar por todo lo alto"

"Lo voy a hacer": Cristina Pedroche adelanta nuevas pistas sobre su vestido de las Campanadas en sus redes sociales

"Lo voy a hacer": Cristina Pedroche adelanta nuevas pistas sobre su vestido de las Campanadas en sus redes sociales

Publicidad