Santiago Segura irrumpe en la Puerta del Sol junto a Cristina Pedroche y Alberto Chicote para dar una noticia bomba

Cristina Pedroche y Alberto Chicote han presentado, por décimo año consecutivo juntos, las Campanadas de Antena 3 desde la Puerta del Sol. Además, este año, por primera vez, la retransmisión se ha hecho de manera simultánea en la cadena habitual, en laSexta y en atresplayer.

Hace unas semanas, se anunció que los presentadores no estarían solos en la Puerta del Sol, ya que contarían con un invitado muy especial y querido por todos: Santiago Segura. El cineasta no podía perderse una fecha así.

Santiago Segura ha aparecido en el set de la Puerta del Sol minutos después de que Cristina y Alberto saludasen a los asistentes a la plaza y de que recordasen algunos de los retos que se habían propuesto este año.

"Qué ilusión", ha dicho Santiago Santiago nada más llegar al set. Además, sin dar muchos rodeos, el cineasta ha confesado que tenía algo importante que anunciar: el 13 de marzo se estrena en cine su nueva película, Torrente Presidente. ¡Revive cómo ha sido el anuncio en el vídeo de arriba!