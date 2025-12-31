Las navidades de la jet set: "La vida hay que disfrutarla, con dinero mejor"

En Y ahora Sonsoles hemos conocido como Aitor celebra las navidades y, en concreto, la Nochevieja. Es una cara habitual en la jet set y su agenda no descansa: cuenta con cuatro o cinco eventos cada semana.

Para él, prepararse es todo un ritual. Acude a la peluquería cada dos semanas y emplea cremas de alta gama. Más de 2.500 euros cada dos meses dedicadas al cuidado personal.

Apenas repite ropa. De hecho, el 80% de sus looks se usan una o dos veces. Un solo estilismo para una noche puede alcanzar los 4.000 euros.

Fiestas en La Moraleja, fincas privadas, noches en Marbella. Champán, alta gastronomía, decoración impecable y networking de alto nivel. Un entorno donde todo está cuidado al milímetro.

Su entorno no esconde el dinero, lo exhibe. Para ellos el lujo no es un exceso, es una forma de vivir.