Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡No te lo pierdas!

Las navidades de la jet set: "La vida hay que disfrutarla, con dinero mejor"

El nivel de vida de Aitor no lo puede disfrutar todo el mundo. Para su entorno el dinero no se esconde, se exhibe. El lujo corre por sus venas.

millonario

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

En Y ahora Sonsoles hemos conocido como Aitor celebra las navidades y, en concreto, la Nochevieja. Es una cara habitual en la jet set y su agenda no descansa: cuenta con cuatro o cinco eventos cada semana.

Para él, prepararse es todo un ritual. Acude a la peluquería cada dos semanas y emplea cremas de alta gama. Más de 2.500 euros cada dos meses dedicadas al cuidado personal.

Apenas repite ropa. De hecho, el 80% de sus looks se usan una o dos veces. Un solo estilismo para una noche puede alcanzar los 4.000 euros.

Fiestas en La Moraleja, fincas privadas, noches en Marbella. Champán, alta gastronomía, decoración impecable y networking de alto nivel. Un entorno donde todo está cuidado al milímetro.

Su entorno no esconde el dinero, lo exhibe. Para ellos el lujo no es un exceso, es una forma de vivir.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

consejos

Prevenir la resaca de Nochevieja: el ejercicio físico y el café no son aliados

millonario

Las navidades de la jet set: "La vida hay que disfrutarla, con dinero mejor"

CHICOTE

Alberto Chicote, junto a Cristina Pedroche: "Somos la pareja que más Campanadas hemos dado"

KIT
Así funciona

El kit para evitar atragantamientos que te salvará de una tragedia

Las uvas de Espejo Público
Campanadas 2025

Último ensayo de las campanadas: la Puerta del Sol abarrotada y las uvas en Espejo Público

La mejor manera de despedir el año, ¡un bote de 2.500 euros para Teresa y Enrique!
MEJORES MOMENTOS | 31 DE DICIEMBRE

La mejor manera de despedir el año, ¡un bote de 2.500 euros para Teresa y Enrique!

Teresa y Enrique pasan a la gran final tras haber hecho un programa espectacular y con una gran sorpresa final, ¡el bote!

Aduanas
Nochevieja en los aeropuertos

Los artículos que intentar introducir en nuestro país en Nochevieja: "La excusa siempre es más fácil ponerla en estas fechas"

Cabezas disecadas, animales muertos, alcohol o tabaco, son algunos de los productos que en Navidad tratan de entrar con la excusa de ser un regalo. Sin embargo, en las Aduanas de los aeropuertos los profesionales trabajan sin descanso para impedir que estos artículos crucen la frontera.

Los nervios no les impiden ganar 1.350 euros: “¡No, calla!”

Los nervios no les impiden ganar 1.350 euros: “¡No, calla!”

Una triple prueba de velocidad muy repartida: “El yerno se nos va”

Una triple prueba de velocidad muy repartida: “El yerno se nos va”

Kiko Rivera

Kiko Rivera tiene nueva novia: "Tan en serio que él mismo la presentó ayer"

Publicidad