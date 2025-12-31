Antena3
Ana Obregón "era objetivo de ETA" y tuvo que dar estas Campanadas en un plató: "Mucho miedo"

Ana Obregón nos ha acompañado en las Campanadas durante muchos años. Hemos viajado al pasado y hemos descubierto junto a ella, muchos secretos escondidos como dar las Campanadas en un plató de Antena 3.

Óscar Martín
El nombre de Ana Obregón es, sin duda, sinónimo de Campanadas. Junto a la icónica presentadora, colaboradora de Y ahora Sonsoles, hemos recibido al Año Nuevo multitud de veces.

Hemos viajado en el tiempo y hemos recordado junto a ella algunos de los momentos más inolvidables de la historia de la televisión: "Ahora que ya no están me atrevo a contarlo, pero he vivido con mucho miedo".

En julio de 1997, Ortega Lara es liberado del largo secuestro al que le somete la banda terrrorista ETA. Es en el zulo donde está, el lugar donde la policía encuentra una documentación inesperada.

Según titulaba ABC, los torutadores de Ortega Lara querían secuestrar a José Antonio Rubalcaba, Álvaro Delclaux y Ana García Obregón.

En ese momento la actriz se encuentra rodando una película y cuando se entera de que está en el punto de mira de ETA se mundo se desmorona.

El político Miguel Ángel Blanco es ejecutado el 12 de julio, solo dos días depués de su secuestro. Este asesinato supone un punto de reflexión en la sociedad española que se moviliza de forma masiva contra la banda terrorista.

El recuerdo del seguimiento que le hace ETA años antes y el miedo a estar en el balcón de la Puerta del Sol con los terroristas de nuevo en activo, obligan a Ana Obregón a despedir el año 1999 desde un plató en Antena 3.

