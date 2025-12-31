Los artículos que intentar introducir en nuestro país en Nochevieja: "La excusa siempre es más fácil ponerla en estas fechas"

Navidad: miles de pasajeros, ilusión, maletas y regalos. Sólo en estas fechas cerca de 100.000 vuelos tienen origen o destino nuestro país. En nochevieja y año nuevo, el tráfico aéreo se dispara y hay más riesgo de que tu viaje termine en un control de fronteras.

Los controles en esta época se endurecen y cualquier objeto sospechoso puede acabar requisado. Por ello, la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas Adolfo Suarez refuerza su seguridad. En estos momentos el nivel de alerta es el número cuatro, el mismo nivel de alerta terrorista que hay en el país. Sin embargo, durante las Navidades, se refuerza todo tipo de seguridad. "En Navidad están reforzados todos los servicios que hacemos", explica el teniente de la Guardia Civil a Más Espejo.

"Aquí se pasa medidas de seguridad a todos los equipajes que se facturan", explican desde el aeropuerto. No sólo las maletas de mano son la principal sospecha de la Guardia Civil, las facturadas pasan por un control exhaustivo. "Nos acaba de llegar una maleta, observamos una masa compacta y la máquina dice que puede ser un explosivo laminar. Al analizar, observamos que es comida", cuentan desde la Guardia Civil. Maletas que no paran de llegar, en otro de los objetos sospechosos, "observamos una maleta que puede tener algo sospechoso, lo que parece un arma prohibida".

La comida típica de Navidad que se confisca

Época de dulces y productos típicos. Desde el turrón hasta el tan preciado jamón. Sin embargo, algunos de estos alimentos cuentan con una regulación muy estricta. Los productos cárnicos y lácteos están prohibidos introducirlos en nuestro país en cantidades exageradas.

Además de esto, tampoco se pueden introducir plantas vivas, semillas, frutos enteros o tubérculos entre otros. Los pasajeros podrían enfrentarse a pagar impuestos o incluso a la apertura de un expediente por contrabando.

Hay quien no conoce la normativa y se la salta cuando entra en España. "¿Lleva usted algún producto cárnico?", pregunta la Guardia Civil a uno de los pasajeros. En el interior de su maleta se encuentra un salami de gran tamaño. Otro de los pasajeros intenta rebatir a las autoridades al incautarle botellas de alcohol: "Son dos por maleta permitido, yo lo leí".

Productos inimaginables incautados

"Aquí, en un aeropuerto tan grande, con tanto tránsito internacional de pasajeros, nos encontramos con cualquier tipo de producto que te puedas imaginar", cuentan desde la Agencia Tributaria en Aduanas. En uno de sus almacenes, nos encontramos una cabeza de animal disecada, un bolso con aparente piel de serpiente.

Además, los productos falsos son otros de los artículos más introducidos en los aeropuertos. "Este pasajero tenía cuatros bolsos de Hermès, nueve relojes falsos de Rolex y un par de zapatillas Nike", explica. Los medicamentos también son artículos muy repetidos en aduanas. "Todo se destruye completamente", cuentan desde la Agencia Tributaria.

"La excusa siempre es más fácil ponerla en Navidad que en otra época del año", explican. Muchos de los pasajeros tratan de introducir este tipo de artículos con la excusa de que son regalos de Navidad. Pero sea o no Navidad, hay regalos que su único fin es quedarse en Aduanas. Estas navidades, el viaje empieza en casa, pero puede terminar en un control de fronteras.

