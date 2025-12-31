Antena3
El espectacular vestido de Rosa en Nochevieja: deslumbra en Pasapalabra de rojo y con lentejuelas

La concursante coruñesa, como ya hizo en Nochebuena, ha querido brillar de forma especial y ha sorprendido con su elegancia en el último programa del año 2025.

Alberto Mendo
Con todos los espectadores pendientes del vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas, hay otro look que ha sorprendido antes de las uvas. Rosa ha deslumbrado en Pasapalabra con su elegancia, centrando todas las miradas en el programa de Nochevieja. Ha sido el contrapunto a la tensión que acababa de vivirse en la Silla Azul, pues Manu ha dado el susto al rozar la eliminación.

“Voy a ir un poco más brillantita”, ha comentado Rosa a Roberto Leal. Ha dado en el clavo con su vestidazo: largo hasta el tobillo, escote en V dejando ver sus hombros, de rojo y con lentejuelas. Su peinado y su sonrisa han completado el que ha sido, sin duda, el look de la tarde. Hay que recordar que la coruñesa también apostó por el brillo y las lentejuelas en Nochebuena, entonces en negro, justo un día después de su segundo 24 en El Rosco.

Rosa, deslumbrante tras rozar el bote en Pasapalabra: “Habría sido una Nochebuena de desfase”

Al igual que Rosa, Manu y Roberto Leal también han vestido especialmente elegantes para este programa de Nochevieja. Además, los invitados han sorprendido con su glamour, especialmente Eduardo Navarrete, aunque también Fernando Tejero, Valeria Vegas y Marta Hazas. ¡Dale al play y descubre los detalles del vestido de Rosa!

