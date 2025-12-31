Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 31 de diciembre

Así se toma Marta Hazas que su cumpleaños caiga... ¡en Nochevieja!: “A lo grande”

Para la actriz, el último día del año es doblemente especial porque cumple años y ha vuelto a celebrarlo en Pasapalabra.

Así se toma Marta Hazas que su cumpleaños caiga en Nochevieja: “A lo grande”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Podría ponerse de moda: celebrar el cumpleaños en Pasapalabra. Marta Hazas ya lo hizo hace un año y ha repetido, con la particularidad de que ocurre… ¡en Nochevieja! La actriz ha compartido en el concurso esta bonita casualidad que hace que este día sea para ella doblemente especial.

Roberto Leal ha querido saber cómo lo festeja, si son dos celebraciones compatibles o si una pasa más desapercibida. Marta ha asegurado que se complementan perfectamente y que desde pequeña piensa: “Todo el mundo celebra mi cumpleaños a lo grande, se van hasta la Puerta del Sol”. Incluso puede decir que todos se han puesto especialmente elegantes para ‘su’ gran día, con mención especial al vestidazo de Rosa, el look que ha acaparado todas las miradas.

El espectacular vestido de Rosa en Nochevieja: deslumbra en Pasapalabra de rojo y con lentejuelas

También Roberto ha comentado que su cumpleaños coincide con un día que llama a la fiesta: el Orgullo gay. “Fíjate lo que se monta”, ha bromeado.

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Así se toma Marta Hazas que su cumpleaños caiga en Nochevieja: “A lo grande”

Así se toma Marta Hazas que su cumpleaños caiga... ¡en Nochevieja!: “A lo grande”

El espectacular vestido de Rosa en Nochevieja: deslumbra en Pasapalabra de rojo y con lentejuelas

El espectacular vestido de Rosa en Nochevieja: deslumbra en Pasapalabra de rojo y con lentejuelas

Manu, a punto de no tomarse las uvas en Pasapalabra: susto y campanada en la Silla Azul

Manu, a punto de no tomarse las uvas en Pasapalabra: susto y campanada en la Silla Azul

Ana Obregón "era objetivo de ETA" y tuvo que dar estas Campanadas en un plató: "Mucho miedo"
Nochevieja

Ana Obregón "era objetivo de ETA" y tuvo que dar estas Campanadas en un plató: "Mucho miedo"

consejos
¡Apúntalo!

Prevenir la resaca de Nochevieja: el ejercicio físico y el café no son aliados

millonario
¡No te lo pierdas!

Las navidades de la jet set: "La vida hay que disfrutarla, con dinero mejor"

El nivel de vida de Aitor no lo puede disfrutar todo el mundo. Para su entorno el dinero no se esconde, se exhibe. El lujo corre por sus venas.

CHICOTE
Las Campanadas

Alberto Chicote, junto a Cristina Pedroche: "Somos la pareja que más Campanadas hemos dado"

Alberto Chicote tiene todo listo para dar las Campanadas junto a Cristina Pedroche. Ambos reciben la visita de Santigo Segura. ¿Qué más sorpresas nos depararán esta noche?

KIT

El kit para evitar atragantamientos que te salvará de una tragedia

Las uvas de Espejo Público

Último ensayo de las campanadas: la Puerta del Sol abarrotada y las uvas en Espejo Público

La mejor manera de despedir el año, ¡un bote de 2.500 euros para Teresa y Enrique!

La mejor manera de despedir el año, ¡un bote de 2.500 euros para Teresa y Enrique!

Publicidad