Así se toma Marta Hazas que su cumpleaños caiga... ¡en Nochevieja!: “A lo grande”

Podría ponerse de moda: celebrar el cumpleaños en Pasapalabra. Marta Hazas ya lo hizo hace un año y ha repetido, con la particularidad de que ocurre… ¡en Nochevieja! La actriz ha compartido en el concurso esta bonita casualidad que hace que este día sea para ella doblemente especial.

Roberto Leal ha querido saber cómo lo festeja, si son dos celebraciones compatibles o si una pasa más desapercibida. Marta ha asegurado que se complementan perfectamente y que desde pequeña piensa: “Todo el mundo celebra mi cumpleaños a lo grande, se van hasta la Puerta del Sol”. Incluso puede decir que todos se han puesto especialmente elegantes para ‘su’ gran día, con mención especial al vestidazo de Rosa, el look que ha acaparado todas las miradas.

También Roberto ha comentado que su cumpleaños coincide con un día que llama a la fiesta: el Orgullo gay. “Fíjate lo que se monta”, ha bromeado.