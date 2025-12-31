Así funciona
El kit para evitar atragantamientos que te salvará de una tragedia
Los atragantamientos son unas de las principales causas de emergencia en Nochevieja. Para evitar una terrible situación este día, o a lo largo del año, hemos conocido un kit perfecto para evitar atragantamientos, siendo complementario con las maniobras de emergencias.
Una de las principales causas de aviso a emergencias en Nochevieja son los atragantamientos. Cada año, incluso, se producen 400 muertes por este motivo en España.
Los menores de cuatro años y los mayores de 65 años son los grupos de edad más afectados. De hecho, cuatro de cada cinco fallecimientos se producen en mayores de 65 años.
En Y ahora Sonsoles deseamos que estas situaciones no se vuelvan a producir. Hemos contado con la visita de Kiara Gru, experta en un kit anti atragantamientos que se creó hace nueve años.
Reproduce el vídeo y presta atención a todos los consejos. Gracias a este kit ya se han salvado varias vidas, aunque es complementario a la maniobra habitual de emergencia y siempre hay que llamar a los servicios de emergencia.
Está disponible en el 112, y lo utiliza la policía y en residencias de mayores.
