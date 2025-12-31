El kit para evitar atragantamientos que te salvará de una tragedia

Una de las principales causas de aviso a emergencias en Nochevieja son los atragantamientos. Cada año, incluso, se producen 400 muertes por este motivo en España.

Los menores de cuatro años y los mayores de 65 años son los grupos de edad más afectados. De hecho, cuatro de cada cinco fallecimientos se producen en mayores de 65 años.

En Y ahora Sonsoles deseamos que estas situaciones no se vuelvan a producir. Hemos contado con la visita de Kiara Gru, experta en un kit anti atragantamientos que se creó hace nueve años.

Reproduce el vídeo y presta atención a todos los consejos. Gracias a este kit ya se han salvado varias vidas, aunque es complementario a la maniobra habitual de emergencia y siempre hay que llamar a los servicios de emergencia.

Está disponible en el 112, y lo utiliza la policía y en residencias de mayores.