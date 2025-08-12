Cuánto cuesta el anillo con el que Cristiano Ronaldo ha pedido matrimonio a Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez ha confirmado su compromiso con Cristiano Ronaldo y, como era de esperar, lo ha hecho acaparando todas las miradas. La modelo compartió la noticia en sus redes sociales acompañada de una imagen en la que destaca un anillo que no ha pasado desapercibido, tanto por su tamaño como por su diseño. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió la influencer en Instagram.

La pieza está compuesta por un diamante central de corte ovalado, flanqueado por dos piedras laterales que acentúan su brillo y dimensiones. El diseño, de estética clásica, está montado probablemente en oro blanco o platino; destaca, por su puesto, el calibre de su gema principal. Según los expertos, se trata de una de las joyas más impresionantes vistas en un compromiso público en los últimos años.

Debate sobre el precio

Las estimaciones sobre su valor han generado un intenso debate entre joyeros y medios especializados. Mientras algunos cálculos conservadores sitúan su precio entre dos y cinco millones de dólares, basándose en un diamante de hasta 30 quilates con calidad D-flawless -la más altas en pureza y color-, otros no descartan que supere con creces esa cifra.

La revista 'Hola' eleva la valoración a unos seis millones de dólares, aunque advierte que el precio podría aumentar dependiendo de las características exactas del diamante. Un joyero consultado en Madrid por el diario Marca va aún más lejos y estima que la piedra podría pesar entre 40 y 45 quilates, lo que situaría el precio final entre los seis y los doce millones de euros.

Más allá de su coste, la joya se ha convertido en un símbolo del estilo de vida de una de las parejas más mediáticas del mundo. El anillo no solo sella el compromiso entre Georgina y Cristiano, sino que refuerza la imagen de lujo, sofisticación y exclusividad que rodea a la influencer y al futbolista que actualmente milita en el Al-Nassr de Arabia Saudí.

Las 4C: base la tasación

Los diamantes, más allá de su fama como símbolo de lujo, esconden una compleja estructura de valoración en la que intervienen múltiples factores. El sistema más aceptado a nivel internacional es el de las llamados '4C': quilates (peso), talla (calidad del corte), color y claridad.

Estas variables técnicas determinan gran parte del precio, pero no lo explican todo. Por ejemplo, un diamante de mayor tamaño no siempre es más valioso si su talla es mediocre o su color tiende al amarillento. La precisión del corte es clave: una talla excelente puede multiplicar el brillo y, por tanto, el atractivo comercial de la piedra.

A estos criterios se suman otros elementos que también influyen en el precio final. La certificación por parte de laboratorios reconocidos como el GIA o el IGI aporta garantías y puede disparar el valor de la gema.

También cuenta la forma -los diamantes redondos suelen tener mayor demanda-, la presencia de fluorescencia, si ha sido tratado para mejorar su apariencia, e incluso su procedencia. Los llamados "diamantes éticos", libres de conflicto y con trazabilidad verificada, han ganado peso en el mercado.

En definitiva, el precio de un diamante es el resultado de una combinación de ciencia, transparencia y tendencias del lujo.

