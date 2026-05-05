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Caso Mascarillas

El exfiscal Viada clama contra la Fiscalía por su trato a Víctor de Aldama: "Yo no lo he visto en mi vida, ¡nunca!"

Salvador Viada, exfiscal del Tribunal Supremo, valoraba el último testimonio hasta la fecha de José Luis Ábalos y la petición de pena a los implicados, en especial al empresario Víctor de Aldama. El considerado "nexo corruptor" de la trama está colaborando con la Justicia facilitando información de los hechos y nombres de los involucrados.

Salvador Viada, exfiscal TS

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Andrés Pantoja
Publicado:

La estrategia de defensa de José Luis Ábalos busca, a ojos del exfiscal del Tribunal Supremo, aprovecharse de las debilidades de la acusación "con aplomo". Sin embargo Salvador Viada considera que esto obtendrá escaso resultado en el actual proceso que se investiga las presuntas irregularidades del caso mascarillas.

"Cuando vas, con el derecho a no decir la verdad, a defenderte exclusivamente, en realidad las pruebas ya están ahí", advertía el exfiscal del Tribunal Supremo.

El papel de la Fiscalía General

En paralelo a las confesiones de amor del exministro de Transportes, el día de la última comparecencia de Ábalos ante el Alto Tribunal también dejaba otro hecho que ha resultado sorprendente para el Partido Popular y de igual manera para Viada.

Alejandro Luzón, en nombre de la Fiscalía, ha insistido en su solicitud de penas para José Luis Ábalos y Koldo García, 24 y 19 años de prisión respectivamente. Para el empresario Víctor de Aldama, pese a su colaboración con la Justicia, tampoco se ha considerado una reducción, siguen siendo 7 años. La pregunta que ha asaltado a muchos es la siguiente: ¿Ha impuesto la fiscal general del Estado una limitación al beneficio por colaborar?

¿Hechos insólitos?

El exfiscal Salvador Viada se ha manifestado muy crítico con la actuación de la Fiscalía y opinaba que Teresa Peramato Martín, actual fiscal general, "puede dar órdenes particulares a cualquier fiscal de cualquier asunto, y es esto".

Aseguraba Viada no conocer muchos asuntos en los que haya intervenido directamente un fiscal general y de ser así, hecho del que se muestra convencido, sentenciaba: "En un asunto de esta naturaleza (…) Si esto es así, yo no lo he visto en mi vida, ¡nunca!".

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